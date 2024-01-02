Muazzez Akkaya konuştu: "Sezai Karakoç'u vefatından bir ay önce Fenerbahçe'de gördüm"

🔸 "Monna Rosa" şiiriyle akıllara kazınan Muazzez Akkaya'ya karşı hem Sezai Karakoç hem de Cemal Süreya ilgi duymuştu. Akkaya AA'ya verdiği mülakatta "Bana yazılan şiirleri zaman içinde ne yazık ki kaybettim, buna gerçekten üzülüyorum, keşke saklasaydım." dedi.

🔸 Muazzez Akkaya; "Cemal Süreya cebime şiirler koyardı", "Sezai Karakoç benden küçüktü, ilk handikap oydu" ve "Soy ismindeki harfi bizi aynı masada gördüğü için sildirdi" cümleleri ile bilinmeyenleri anlattı.