İsmet Özel'in Desem Öldürürler Demesem Öldüm kitabından en çarpıcı 20 alıntı

Modern Türk şiirinin ve nesrinin usta ismi İsmet Özel'in Desem Öldürürler, Demesem Öldüm kitabı, 2011-2012 yılları arasında yazdığı köşe yazılarından oluşmaktadır. Kitaptaki tüm yazılar hem latin harfleriyle, hem de Osmanlıca basılmıştır. İsmet Özel'in dünyayı ve yaşadığı ülkedeki olayları nasıl yorumladığına şahit olduğumuz eser, aynı zamanda şiiri de estetik potasında eritiyor. İsmet Özel'in hakikatın kapısına kadar okura eşlik eden Desem Öldürürler, Demesem Öldüm kitabından en çarpıcı 20 alıntı…