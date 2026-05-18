İnsan Dönüşmek İster I Mustafa Akar

SORU: "İnsan Gitmekten Yapılmıştır" romanınızın konusu nedir?

Mustafa Akar:

◾ Bu romanın merkezi de insanın dönüşmeyi istemesi. Niye dönüşmeyi isteriz? Çünkü biz hiçbir zaman aynaya baktığımızda kendimizi genelde yeterli görmeyiz. Kendini çok yeterli gören insanlar narsistlerdir. İnsan eksik bir varlıktır. Eskilerin tabiriyle nakisası olan bir varlıktır. Dolayısıyla hayatımız hep bir bütünlüğü aramak üzerine geçer. Yeni bir ev almak isteriz, yeni bir işe girmek isteriz, yeni bir ülkeyi merak ederiz, yeni bir insanı tanımayı isteriz. Bu bizim kendi eksikliğimizle alakalı bir şeydir. Hep başka bir insanla, başka bir nesneyle, başka bir mekânla, başka bir zamanla tamamlanmayı arzu ederiz.