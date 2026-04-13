Fransa'nın halka açık en eski kütüphanesi: Mazarine

◾ Sordet, kurulduğu sırada kütüphanede Fransızca, İtalyanca, Farsça, Arapça, Ermenice, İbranice olmak üzere farklı dillerde ve bilim dallarında eserlerin bulunduğunu kaydederek, "17. yüzyılda Kardinal Mazarin tarafından bırakılan kütüphane tam olarak ansiklopedik ve evrensel bir kütüphaneydi." dedi.

◾ Kütüphanenin uzmanlık alanlarının 19. ve 20. yüzyılda daraldığını söyleyen Sordet, "Bugün esasen Orta Çağ'ın sonundan 18. yüzyıla kadar Fransa tarihi ve Avrupa tarihinde uzmanlaşmış bir kütüphane." ifadesini kullandı.

◾ Sordet, insanların Mazarine Kütüphanesi'ni keşfetmek için de ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "Mazarine Kütüphanesi ayrıca dekoru ve mimarisi için de ünlü. Dolayısıyla tarihi bir yapı olarak da keşfedilebilecek bir alan." değerlendirmesini paylaştı. Kütüphanenin mimari yönünün önemli olduğunun altını çizen Sordet, "Bu kütüphane, 17. yüzyılda kurulduğu zaman Fransa'da galeri şeklinde düzenlenen ilk kütüphaneydi." dedi.