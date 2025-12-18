Feraset Sahibi Gönül İçin Dünya da Bir Cennettir

1 /12













15 Saat Okunmaz, Teknik Olarak Mümkün Değil

◽ Programda, günde 15 saat kitap okuduğunu iddia ederek asosyallikten şikâyet eden bir okurun durumunu yorumlayan Demirli, bu yaklaşımın gerçekçi olmadığını belirterek şunları söyledi: "Bir adamın 50 yıl boyunca günde 15 saat kitap okuması teknik olarak mümkün değildir. Ya saat tutmayı bilmiyor ya da yaşadığı asosyalliğin nedeni başkadır. Sürekli içeriye bilgi almak, zihni doldurmak yetmez; o bilginin bir şekilde tüketilmesi, süzgeçten geçmesi gerekir."

◽ Demirli, pasif bir okuma eyleminin eksik kaldığını vurgulayarak, okunanların yazma, tartışma ve müzakere süreçleriyle taçlandırılması gerektiğini belirtti. Okuma eyleminin bir "bilgi istifçiliği" olmaktan çıkarılması gerektiğini ifade eden Demirli, "Hiç yazmayacaksanız neden bu kadar okuyorsunuz? Bilgi elekten geçmeli, tartışılmalı. Bunlar yoksa o yapılan eylem gerçek manada bir okuma değildir" dedi.

◽ Okuma sürecinde "seçici" olmanın önemine dikkat çeken ve bu konuda kendisini de eleştiren Demirli, nitelikli okuma için şu stratejik tavsiyelerde bulundu: "İnsan okurken hakikaten çok seçici olmalı. Kendimi eleştirdiğim noktalar var; ben hepsini okumak istedim. Mesela Sezai Karakoç okudum, hepsini okumak istedim ve birkaç kere okudum. İsmet Özel'i birkaç kere okudum. Aslında sevdiğiniz yazarların bile bütün eserlerini okumak gerekmez. Kitap bitirmek için okunmaz. Bir kitabın tamamını bitirmeye gerek yoktur. Bunun yerine 'konulu' yani tematik okumak lazımdır. Okuma bir tema üzerine olduğunda, ister istemez not almak, müzakere etmek ve tartışmak bir gereklilik haline gelir."