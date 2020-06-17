Edebiyatımızda en güzel na'tlardan birini yazan Fehim-i Kadim

Tahsil hayatı hakkında kesin bilgi olmayan şairin, Arap kökenli bir aileye mensubiyetinden kaynaklı olarak Arapçayı çok iyi bildiği kaydedilmişti. Farsça istinsah ettiği Örfi-i Şirazi divanından ve şiirlerinden yola çıkarak Farsçayı da çok iyi bildiği anlaşılıyordu.

Bir hayli kısa süren Fehim'in hayatı ne yazık ki talihsizlerle doluydu. Ünlü şair yaşadığı talihsizlikleri şiirlerine yansıttı. Fehim, çeşitli vilayetlerde katiplik yaptı. Bilhassa Mısır'a gitmeden evvel yazdığı şiirlerde talihsizliklerini dile getirirken bireysel yaşantısındaki sorunlar, şairin şiirine karamsar bir hava kattı.