Düşüncenin ve Edebiyatın Devrimci Yolculuğu: Nuri Pakdil

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◾ Türk edebiyatında alışılmış formların dışına çıkarak hem dili hem de sayfa düzenini bir protesto alanına dönüştüren Pakdil, yerli değerlerden beslenip evrensel bir perspektif yakalayan metinleri ve kurduğu düşünce iklimiyle Türk kültür hayatında önemli bir iz bıraktı.

◾ Kahramanmaraş'ın Yörükselim Mahallesi'nde, ismi nüfus kayıtlarına "Nureddin Pakdil" olarak kaydedilen usta şair ve yazar, Mehmet Emin Ziyai ile Hatice Vecihe Hanım'ın oğlu olarak 1934'te dünyaya geldi. "Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum/Ayarlanmadan Kudüs'e/ Boşuna vakit geçirirsin/ Buz tutar/ Gözün görmez olur" dizelerinin sahibi Pakdil'in düşünce ve yazı macerası ortaokulda tanıştığı "Büyük Doğu" dergisiyle ivme kazandı.