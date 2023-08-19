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Dino Buzzati'nin meşhur kitabıTatar Çölü'nden alıntılar

20. yüzyılın en önemli İtalyan yazarlarından biri olan ve iki dünya savaşını da yaşayan Dino Buzzati, Tatr Çölü isimli kitabıyla hem modern edebiyatı beslemiş hem de ilk kitaplar sıralamasında çok kııymetli bir iş ortaya çıkarmıştır. Askerlik üzerinden bir yaşam sorgulamasını merkeze alan Tatar Çölü, varoluşsal edebi sorgulama akımını kuvvetlendirir. Sizler için Dino Buzzati'nin meşhur kitabıTatar Çölü'nden en düşündürücü alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 19.08.2023 13:45
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Şimdiye değin öyle çok yanılmıştı ki, artık bıkmıştı.

Dino Buzzati

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Güneş, eskisi gibi, hemen batma endişesiyle çarçabuk kaçıp gitmiyor, birikmiş karı yutarak göğün ortasında daha uzun süre asılı kalıyordu.

Dino Buzzati

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Neden hiç kimse asla doğruyu söyleme cesaretini göstermedi?

Dino Buzzati

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Ne aptalca bir tuzağa düşmüştü, üstelik bunun tek nedeni kendi kendisiyle yetinememesiydi.

Dino Buzzati

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Neden onun dudaklarından, sevgi dolu ve yüreklendirici sözcükler yerine sıradan ve anlamsız lakırdılar çıkıyordu ki?

Dino Buzzati

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