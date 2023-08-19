Dino Buzzati'nin meşhur kitabıTatar Çölü'nden alıntılar

20. yüzyılın en önemli İtalyan yazarlarından biri olan ve iki dünya savaşını da yaşayan Dino Buzzati, Tatr Çölü isimli kitabıyla hem modern edebiyatı beslemiş hem de ilk kitaplar sıralamasında çok kııymetli bir iş ortaya çıkarmıştır. Askerlik üzerinden bir yaşam sorgulamasını merkeze alan Tatar Çölü, varoluşsal edebi sorgulama akımını kuvvetlendirir. Sizler için Dino Buzzati'nin meşhur kitabıTatar Çölü'nden en düşündürücü alıntıları derledik.