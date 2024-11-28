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Çağını aşan yazar Oğuz Atay'ın eserlerinden alıntılar

Kendine has dili, olayları farklı açılardan ele alan kurgu biçimi ve daha önce düşünülmemiş öykülerin yazarı olarak tanınan Oğuz Atay edebiyatımızda iz bırakan çok önemli bir kaleme sahipti. "Tutunamayanlar", "Tehlikeli Oyunlar" ve "Korkuyu Beklerken" gibi okurlar üzerinde büyük etki bırakan eserlerin yazarı olan Atay, özellikle Tutunamayan eseriyle bir dönem eleştirisi yaptı. Sizler için çağını aşan yazar Oğuz Atay'ın eserlerinden alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 28.11.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:50
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"Mektubunu derhal açamadım. Bir müddet yanımda dolaştırdım. Okusam derhal bitecekti."

Oğuz Atay

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"Senin için sevmek, su içmek gibi rahat bir eylem."

Oğuz Atay

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"Ne olurdu bazı sözleri hiç söylememiş olsaydım; ya da bazı sözleri hiç söylememek için kesin kararlar almamış olsaydım..."

Oğuz Atay

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"Yalnızlığı çok seversek, bir gün o da çekip gider mi?''

Oğuz Atay

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"Bazılarımız şiirlere, şarkılara, filmlere, kitaplara tutunuyor… Sanırım artık insan, tutunamıyor insana."

Oğuz Atay

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