Çağını aşan yazar Oğuz Atay'ın eserlerinden alıntılar

Kendine has dili, olayları farklı açılardan ele alan kurgu biçimi ve daha önce düşünülmemiş öykülerin yazarı olarak tanınan Oğuz Atay edebiyatımızda iz bırakan çok önemli bir kaleme sahipti. "Tutunamayanlar", "Tehlikeli Oyunlar" ve "Korkuyu Beklerken" gibi okurlar üzerinde büyük etki bırakan eserlerin yazarı olan Atay, özellikle Tutunamayan eseriyle bir dönem eleştirisi yaptı. Sizler için çağını aşan yazar Oğuz Atay'ın eserlerinden alıntılar derledik.