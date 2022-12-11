"Cengiz Han'a Küsen Bulut" romanından alıntılar

Bozkırın bilge kalemi Cengiz Aytmatov, "Cengiz Han'a Küsen Bulut" adlı eseriyle okuyucularını adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. Ancak zaman yolculuğuna çıkmadan önce, romanı daha iyi anlamak için "Gün Olur Asra Bedel" adlı yapıtını okumak icap ediyor. Usta yazarın bu eseri iki hikâyeden oluşuyor. 1950'lerde Sovyetler Birliği tarafından tutuklanan siyasi mağdur ve Cengiz Han'ın hikâyesi... Sizler için "Cengiz Han'a Küsen Bulut"tan hazırladığımız 20 alıntı…
Giriş Tarihi: 11.12.2022
11:29
Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
11:42