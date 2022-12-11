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"Cengiz Han'a Küsen Bulut" romanından alıntılar

Bozkırın bilge kalemi Cengiz Aytmatov, "Cengiz Han'a Küsen Bulut" adlı eseriyle okuyucularını adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. Ancak zaman yolculuğuna çıkmadan önce, romanı daha iyi anlamak için "Gün Olur Asra Bedel" adlı yapıtını okumak icap ediyor. Usta yazarın bu eseri iki hikâyeden oluşuyor. 1950'lerde Sovyetler Birliği tarafından tutuklanan siyasi mağdur ve Cengiz Han'ın hikâyesi... Sizler için "Cengiz Han'a Küsen Bulut"tan hazırladığımız 20 alıntı…

Giriş Tarihi: 11.12.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 11:42
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🔸 "Coğrafyada uzaklıklar nasıl Greenwich meridyeninden başlıyorsa, bu yerlerde de mesafeler demiryoluna göre hesaplanırdı. Trenler ise doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir, gider, gelirdi..."

I Sayfa 5

(Cengiz Aytmatov, Cengiz Han'a Küsen Bulut)

Cengiz Aytmatov'un kaleminden bozkır

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🔸 "Şeytanla hemen uyuşan, anlaşan tek yaratık insan idi"...

I Sayfa 93

(Cengiz Aytmatov, Cengiz Han'a Küsen Bulut)

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🔸 "Devlet bir sobadır ve yakıtı da yalnız insandır. Yakılacak insan olmazsa soba söner."

I Sayfa 19

(Cengiz Aytmatov, Cengiz Han'a Küsen Bulut)

Cengiz Aytmatov'dan 20 alıntı

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🔸 "Niçin böyle davranır bunlar? Görünüşe bakılırsa onlar da insan! İnsan insana nasıl bu kadar acımasız olur, bu kadar nefret duyar?"

I Sayfa 9

(Cengiz Aytmatov, Cengiz Han'a Küsen Bulut)

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🔸 "Bir insan bunca kini, içinde nasıl barındırır?"

I Sayfa 12

(Cengiz Aytmatov, Cengiz Han'a Küsen Bulut)

Cengiz Aytmatov'ın Gün Olur Asra Bedel romanından alıntılar

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