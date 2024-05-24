Arif Nihat Asya'nın "Kökler ve Dallar" eserinden 20 alıntı

Arif Nihat Asya, milli duyguları öne çıkaran şiirleriyle "bayrak şairi" olarak anılır. Cumhuriyet dönemi şiirinin önde gelen şairlerinden Arif Nihat Asya, "Fetih Marşı", "Bayrak", "Dua" ve "Naat" şiirleri ile tanınmaktadır. Asya, sanat yaşamı boyunca eski ve yeni arasında farklı bir bakış açısıyla sanat eseri üretimi içerisinde olmuştur. O, duygularını en açık biçimde dile getiren bir sanatçı olarak gönüllerde taht kurmuştur. Sizler için bayrak şairi Arif Nihat Asya'nın "Kökler ve Dallar" eserinden 20 alıntı derledik.