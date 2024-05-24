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Arif Nihat Asya'nın "Kökler ve Dallar" eserinden 20 alıntı

Arif Nihat Asya, milli duyguları öne çıkaran şiirleriyle "bayrak şairi" olarak anılır. Cumhuriyet dönemi şiirinin önde gelen şairlerinden Arif Nihat Asya, "Fetih Marşı", "Bayrak", "Dua" ve "Naat" şiirleri ile tanınmaktadır. Asya, sanat yaşamı boyunca eski ve yeni arasında farklı bir bakış açısıyla sanat eseri üretimi içerisinde olmuştur. O, duygularını en açık biçimde dile getiren bir sanatçı olarak gönüllerde taht kurmuştur. Sizler için bayrak şairi Arif Nihat Asya'nın "Kökler ve Dallar" eserinden 20 alıntı derledik.

Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 09:57
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Size, dünyanıza göre değildim;

Lâkin, yaşamaya me'mûr edildim.

ARİF NİHAT ASYA

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Ve sen, farkında mısın ki

Gülümsemenin bile ayrı bir üslûbu var!

ARİF NİHAT ASYA

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"İyisin, hoşsun!" dediler...

Hayır, iyi değilim ben…

Bu dünyanın, bu zamanın

İstediği değilim ben:

Ağızlar yalan söylüyor!

ARİF NİHAT ASYA

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Konaksız, saraysız;

Evsiz, yuvasız, köysüz

Kalabilirim…

Sevdiklerim gidebilir,

Sevenlerim ihanet edebilir…

Her şeysiz kalabilirim, her şeysiz olabilirim

Bayraksız olamam,

Bayraksız olamam!

ARİF NİHAT ASYA

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Yan, ey yüreğim yan:

Yakamaz yanmayan!

ARİF NİHAT ASYA

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