Acı ve sanat dolu bir hayat hikayesinden 20 alıntı

Yaşadıklarıyla baş etme yolunu ararken ruhundaki acıyı sanatıyla yatıştırmaya çalışmıştı. Kimden mi bahsediyoruz? Meksika'nın en büyük ressamlarından biri olan Frida Kahlo'dan. Sağlık sorunları henüz çocukken başlayan Frida Kahlo, altı yaşındayken çocuk felci geçirir ve bu durum bir ayağının daha ince ve topal olmasına neden olur. Peki, yaşadığı bu olay sebebiyle ona "Tahta bacaklı Frida" dendiğini hiç duymuş muydunuz? Sizler için, Kahlo'nun doğum yıl dönümünde hafızlarımıza kazınmış 20 sözünü derledik.