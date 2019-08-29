Tabula rasa nedir, John Locke kimdir?

Alev Alatlı'nın penceresinden "Tabula rasa"yı şöyle okuruz:

"Tabula rasa"nın insanoğlunun dünyaya fiziki olarak gelişmiş fakat beyninde hiçbir bilgi olmadan geldiği iddiası olduğunu bilirsiniz. Fıtri bilgi diye bir şey yoktur, insan bilgiyi beş duyusunun (görme, işitme, koklama, tatma, dokunma) aktardığı deneyimleriyle kazanır. Öğrenme sürecine basit bilgilerle başlanır, bellek yeni bilgileri kaydeder, önceki deneyimlerle karşılaştırır, sınıflandırır, ayırır veya birleştirir. Böylece kaydedilen malumat zaman içinde karmaşık düşüncelere evrilir.

Locke'un yaşadığı dönemde "boş levha" kuramının ima ettiği; "ne ekersen onu biçersin" şeklinde, insanın kaderini kendi ellerine teslim eden zihniyet değişikliği, Locke gibi takva ehli bir Püriten'in* marifetiyle büsbütün devrimci bir atılımdır.

*Püriten, 16. ve 17. yüzyıllarda I. Elizabeth'in İngiliz Kilisesi'nde başlattığı reformist harekete karşı çıkan, kendini "saflığı" aramak olarak tanımlayan bir Protestan doktrin şeklidir.