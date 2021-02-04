Hamsi hakkında yazdığı eserle ünlenen şair Hamamizade Mehmet İhsan kimdir?
Hamsi hakkında yazdığı eserle ünlenen şair Hamamizade Mehmet İhsan kimdir?
Malum olduğu üzere Karadeniz Bölgesi insanının alamet-i farikası, nüktedan kişiliğidir. Olaylara bakış açısındaki farklılık, içten ve samimi tavırlarıyla ülkemizin dikkat çekici bir kesimini oluştururlar. Geçmişten günümüze bölgede yetişen birçok tarihi şahsiyet, bu alamet-i farikaları büyük oranda taşır. İşte bu isimlerden biri Divan edebiyatının son şairlerinden Hamamizade Mehmet İhsan'dır. Hamamizade, nüktedan kişiliğinin yanında hamsiyi her boyutuyla ele aldığı Hamsiname adlı eseriyle devrinde ve sonrasında edebiyat dünyasının renkli karakteri arasındaki yerini almıştır. Peki, Hamamizade Mehmet İhsan kimdir?
Giriş Tarihi: 04.02.2021
15:39
Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
16:54
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