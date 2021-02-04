Hamsi hakkında yazdığı eserle ünlenen şair Hamamizade Mehmet İhsan kimdir?

📌Kitapçılar, genç edebiyatçıların yetişmesine katkı sağlayan önemli edebi mahfiller olarak tarih boyunca bu kimliğini muhafaza etti. İşte Trabzon'un ilk kitapçısı olan Hamdi Efendi'nin dükkanı da Hamamizade'nin edebiyat sohbetlerine katılarak kendisini geliştirebildiği bir okul gibiydi.

📌Hamdi Efendi, bu meraklı gence İstanbul'da cereyan eden Yeni edebiyat literatürüne ait kitapları getiriyordu. Bu kitaplar arasında devrin önemli edebiyatçılarından Ahmet Mithat, Muallim Naci ve Mehmet Celal'in eserlerini okuyor ve ufku gittikçe genişliyordu.

➡ Kendi kitaplığını oluşturmaya çalışan Hamamizade'ye kitapçı Hamdi Efendi büyük destekler sunuyor, parasının yetmediği yerde bu meraklı gence zevkle kitapları kiralıyordu.