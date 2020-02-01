Barış Manço kimdir? Barış Manço’nun hayatı

Barış Manço, Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı, başarılı bir sunucu ve gezgin olarak pek çoğumuzun gönlünde taht kurmuş bir isim. Uzun saçları, otantik kıyafetleri, bilezik, yüzük, kemer ve tiyatral yetenekleriyle ilgi çeken Barış Manço, kısa zamanda her yaştan insan tarafından kabul gördü. Geçirdiği kazada kesik izini kapatmak için bıyık bırakan da saçlarını uzattığını için dinamitli saldırıya uğrayan da Barış Manço'nun ta kendisiydi. Sunucusu olduğu "7'den 77'ye" programında Türkiye'de "Barış" adını ilk alan kişinin kendisi olduğunu öğrendi. Peki, Barış Manço kimdir? Doğum yıl dönümü vesilesiyle Barış Manço'nun hayatına dair bilgileri derledik.