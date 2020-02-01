Arama

Menu

Barış Manço kimdir? Barış Manço’nun hayatı

Barış Manço, Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı, başarılı bir sunucu ve gezgin olarak pek çoğumuzun gönlünde taht kurmuş bir isim. Uzun saçları, otantik kıyafetleri, bilezik, yüzük, kemer ve tiyatral yetenekleriyle ilgi çeken Barış Manço, kısa zamanda her yaştan insan tarafından kabul gördü. Geçirdiği kazada kesik izini kapatmak için bıyık bırakan da saçlarını uzattığını için dinamitli saldırıya uğrayan da Barış Manço'nun ta kendisiydi. Sunucusu olduğu "7'den 77'ye" programında Türkiye'de "Barış" adını ilk alan kişinin kendisi olduğunu öğrendi. Peki, Barış Manço kimdir? Doğum yıl dönümü vesilesiyle Barış Manço'nun hayatına dair bilgileri derledik.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 09:24
  • 1
  • 15
BARIŞ MANÇO KİMDİR?
BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Barış Manço, müzik tarihimizin belki de en çok ilgi gören, en aykırı müzik insanlarından birisiydi. Besteci, güftekâr, gezgin, müzisyen, ses sanatçısı yazar ve televizyon programı yapımcısıydı.

Barış Manço, İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943 tarihinde dünyaya gözlerini açtı. Anne babası 3 yaşındayken ayrılan Barış Manço, babasının yanında büyüdü.

  • 2
  • 15
ADINI NEDEN ‘BARIŞ’ KOYMUŞLARDI?
ADINI NEDEN ‘BARIŞ’ KOYMUŞLARDI?

Barış Manço, ekmeğin karneyle dağıtıldığı ve İkinci Dünya Savaşı'nın en kızgın olduğu zamanda dünyaya gelmişti. Ondan 2 yıl önce dünyaya gelen abisinin "Savaş" ismini almasının ardından ailesi, "artık dünyaya Barış gelsin" diye düşünerek adını "Barış" koymuşlardı. İlerleyen yıllarda sunucusu olduğu "7'den 77'ye" programında Türkiye'de "Barış" adını ilk alan kişinin kendisi olduğunu öğrenecekti.

  • 3
  • 15
DÜNYADA EN FAZLA ÜLKEYİ DOLAŞAN TÜRK VATANDAŞIYDI
DÜNYADA EN FAZLA ÜLKEYİ DOLAŞAN TÜRK VATANDAŞIYDI

Uzun saçları, parmaklarından asla çıkartmadığı yüzükleri, yurt içinde ve yurt dışında kazandığı müzikal başarıları ile ülkemizin unutulmayan simaları arasına giren Barış Manço, yaşadığı dönemde dünyada en fazla ülkeyi dolaşan Türk vatandaşı olmuştu.

  • 4
  • 15
EĞİTİM HAYATI BOYUNCA PEK ÇOK OKUL DEĞİŞTİRDİ
EĞİTİM HAYATI BOYUNCA PEK ÇOK OKUL DEĞİŞTİRDİ

Barış Manço, eğitim hayatı boyunca pek çok okul değiştirmek durumunda kaldı. Kadıköy Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu'nda başladığı eğitiminin 4'üncü sınıfını Ankara Maarif Koleji İlkokulu'nda, 5'inci sınıfını Kadıköy Yeldeğirmeni Mustafa Kemal Paşa İlkokulu'nda tamamladı. Ardından Galatasaray Lisesi'nde eğitimini sürdüren Barış Manço, babasının vefatının ardından buradan ayrıldı ve Şişli Terakki Lisesi'nden mezun oldu.

Bir Anadolu ozanı: Barış Manço

  • 5
  • 15
İLK MÜZİK GRUPLARINI LİSE YILLARINDA KURDU
İLK MÜZİK GRUPLARINI LİSE YILLARINDA KURDU

Barış Manço, müzikle henüz küçük yaşlardayken tanışmıştı. Annesinin bir ses sanatçısı olması, müziğe pek yabancılık çekmemesini sağladı. İlk olarak 14 yaşında sınıf arkadaşlarıyla birlikte Galatasaray Lisesi'nde "Kafadarlar" adlı grubu kurdu. İkinci grubu olan "Haramiler"de yine Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Haramiler'le birlikte dönemin popüler müziklerini yorumladı.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN