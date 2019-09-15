Agatha Christie hakkında bilinmeyenler

Babası Frederick Alvah Millet, Agatha henüz 11 yaşındayken babası kalp krizi geçirerek vefat etti. Annesi tarafından evde eğitilen Agatha, yalnız bir çocukluk geçirdi. Zamanının çoğunu hayali arkadaşlarla geçiren Agatha Clarissa Miller'ın sıra dışı çocukluğu, ona olağanüstü bir hayal gücü yarattı. Küçük yaşta öyküler yazmaya başladı. 16 yaşında, şan öğrenimi görmek üzere Paris'e gittiyse de kısa sürede bundan vazgeçti.

Ciddi anlamda ilk edebi denemeleri, duygusal konuları ele alan öyküler oldu. 1914'te Arvhibald Christie adlı bir doktorla evlendi. I. Dünya Savaşı sırasında kocasının görevi nedeniyle Fransa'ya gitti ve savaşın sonuna kadar da burada kaldılar. Oradayken vakit geçirmek üzere okuduğu dedektif öykülerinin daha iyilerini yazabileceğini düşünerek ilk polis romanı olan Styles'daki Esrarengiz Olay yazdı.