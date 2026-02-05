ABD’den kritik mineraller konusunda Meksika, Japonya ve AB ile işbirliği adımı

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, "ABD-Meksika Kritik Mineraller Eylem Planı"nın yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Türünün ilk örneği olan eylem planı kapsamında, ABD ile Meksika'nın kritik mineraller tedarik zincirindeki kırılganlıkları azaltmaya yönelik koordine ticaret politikaları ve mekanizmaları geliştirmek üzere birlikte çalışacağı kaydedilen açıklamada, "Bu çalışmalar, ihtiyaç duyulan belirli kritik minerallerin belirlenmesini, kritik mineraller ithalatı için sınırda ayarlanmış taban fiyatların değerlendirilmesini ve bu taban fiyatların kritik mineraller ticaretine ilişkin bağlayıcı çok taraflı bir anlaşmaya nasıl dahil edilebileceği konusunda istişareleri içerecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, ABD ile Meksika'nın Kuzey Amerika'daki kritik mineraller tedarik zincirlerini kesintilere açık hale getiren küresel piyasa bozulmalarını ele alma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Eylem planının, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın ortak gözden geçirme süreci yaklaşırken ikili işbirliğini güçlendirmek ve benzer düşüncedeki ortaklarla tedarik zinciri dayanıklılığını artırmak açısından önemli bir adım olduğunu belirten Greer, Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard'a teşekkür etti.

- AB ve Japonya ile de eylem planı geliştirilecek

Diğer bir açıklamada da ABD, Avrupa Komisyonu ve Japonya'nın kritik mineraller tedarik zinciri dayanıklılığını güçlendirmeye yönelik eylem planlarını geliştirmeyi planladığı aktarıldı.

Açıklamada, tarafların eylem planları kapsamında kritik mineraller tedarik zincirindeki kırılganlıkları azaltabilecek, sınırda ayarlanmış taban fiyatlar gibi koordine ticaret politikaları ve mekanizmaları geliştireceği kaydedildi.

Greer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "dünyanın en büyük piyasa odaklı ekonomilerinin" kritik minerallerde tercihli ticarete yönelik yeni bir paradigma geliştirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Ayrıca Greer, eylem planlarının geliştirilmesiyle, benzer düşüncedeki ortaklarla kritik mineraller ticaretine ilişkin bağlayıcı çok taraflı bir anlaşmanın temelini atacaklarını vurguladı.

- Vance "kritik minerallere yönelik ticaret bloku" önerdi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de ABD Dışişleri Bakanlığında 50'den fazla ülkeden katılımla düzenlenen kritik minerallere yönelik bakanlar toplantısında konuştu.

Küresel kritik mineraller pazarını daha sağlıklı ve rekabetçi bir duruma geri döndürmek için somut bir mekanizma önerdiklerini anlatan Vance, bunun kritik mineraller için uygulanabilir taban fiyatlar aracılığıyla dışsal aksaklıklardan korunan bir tercihli ticaret bölgesi olduğunu söyledi.

Vance, "Fiyatları daha öngörülebilir ve daha az dalgalı hale getirelim, böylece yerel tedarik zincirlerini ve bu tedarik zincirlerini mümkün kılan yatırımları destekleyebilelim." dedi.

Geçen yıl yaşanan ticaret savaşının, çoğu ülkenin Çin'in hakimiyetindeki kritik minerallere ne kadar bağımlı olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Vance, "Hepimizin önünde, endüstrilerimizi ve büyümeyi sürdürmek için gerekli olan kritik mineraller konusunda birbirimizden başka kimseye güvenmek zorunda kalmayacağımız bir bağımsızlık fırsatı var." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında Amerikan sanayisi için 12 milyar dolarlık "kritik mineral rezervi" girişimini duyurmuştu.

