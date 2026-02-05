AB ülkeleri, Ukrayna’ya 90 milyar avroluk kredide uzlaştı

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin Ukrayna'ya 90 milyar avroluk mali destek sağlamak üzere hazırlanan yasal çerçeve konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

Açıklamada, kredinin Ukrayna'ya 2026-2027 dönemi için verileceğine işaret edilerek, ilk ödemenin bu yılın ikinci çeyreğinin başlarında yapılabilmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ile hızlı görüşmeler yapılacağı belirtildi.

Ukrayna'ya verilecek destek kredisinin, ülkenin Rusya ile savaşı sürdürmesine yardımcı olacağı vurgulanan açıklamada, bunun Ukrayna'nın genel bütçesine ve savunma ihtiyaçlarına katkı vereceği ifade edildi.

Açıklamada, kredinin AB'nin sermaye piyasalarından borçlanması yoluyla finanse edileceği ve AB bütçesi tarafından destekleneceği, geri ödemenin ise Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödedikten sonra yapılacağı bildirildi.

Finansmanın, Avrupa ve Ukrayna savunma sanayilerinin güçlendirilmesine yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, kararın 24 üye ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen geliştirilmiş işbirliği prosedürü yoluyla alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya kredinin 30 milyar avrosunun makro finansal yardım, 60 milyar avrosunun da savunma sanayi kapasitesine yatırım ve askeri teçhizat tedariki olarak kullandırılacağı ifade edildi.

Ukrayna'ya sağlanacak kredinin, AP tarafından da onaylanması gerekiyor.

Söz konusu krediye, AB üyesi Macaristan, Slovakya ve Çekya katılmıyor.

