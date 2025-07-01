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Osmangazi Köprüsü 9 yılda yakıttan ve zamandan 108 milyar lira tasarruf sağladı

Yayınlanma Tarihi: 01.07.2025 14:04

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'yle 9 yılda akaryakıttan 23 milyar lira ve zamandan 85 milyar lira olmak üzere 108 milyar lira tasarruf ettiklerini bildirdi.

Osmangazi Köprüsü 9 yılda yakıttan ve zamandan 108 milyar lira tasarruf sağladı

Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nün trafiğe açılmasının 9. yıl dönümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli halkası olan Osmangazi Köprüsü'nün İzmit Körfezi'nin iki yakasını birbirine bağladığını anımsattı.

Körfezi otomobille mevcut yolu kullanarak geçmenin yaklaşık 1,5 saat, feribotla geçişin de 45-60 dakika sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, "Osmangazi Köprüsü sayesinde bu süre sadece 6 dakikaya indi." değerlendirmesinde bulundu.

- Karbon emisyonları azaltıldı

Uraloğlu, köprünün sunduğu kesintisiz geçiş imkanı sayesinde hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Köprüyle 9 yılda akaryakıttan 23 milyar lira ve zamandan 85 milyar lira olmak üzere 108 milyar liralık tasarruf elde ettik. Çevre dostu bu avantaj, karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltıyor. Osmangazi Köprüsü ile 9 yılda karbon emisyonlarını 1,4 milyon ton azalttık."

Köprünün teknik özelliklerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, köprüde kullanılan çelik tellerin uç uca eklendiğinde 84 bin 518 kilometre uzunluğa eriştiğini, bu tellerin, dünyanın etrafını iki defadan fazla dolanabilecek kadar uzun olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, Güney Yaklaşım Viyadüğü'ne ilişkin de "Viyadüğün 1120 metrelik kesimini itme-sürme yöntemiyle gerçekleştirdik. 22 bin 500 tonluk tabliyenin itme operasyonu dünyanın en büyük itme-sürme operasyonu olma özelliğini taşıyor. Ayrıca tabliyenin geri kalan 127 ve 133 metrelik kısımlarını 2 bin 300 ton ve 2 bin 600 ton olmak üzere ağır kaldırma yöntemiyle monte ettik. Bu da dünyanın en büyük ağır kaldırma operasyonu olarak tarihe geçti." ifadelerini kullandı.

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Osmangazi Köprüsü Güney Yaklaşım Viyadüğü

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