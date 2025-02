Samsung, Galaxy S25 serisini dünya genelinde satışa sundu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geliştirilmiş donanım ve yazılım gelişmeleriyle desteklenen, sezgisel ve çok boyutlu mobil yapay zeka (YZ) deneyimleri sunan yeni seri, günlük yaşamı kolaylaştırıyor.

Galaxy S25 serisi, şirketin internet sitesi, GSM operatörleri, e-ticaret siteleri ve zincir mağazalar vasıtasıyla dünya genelinde satışa çıktı. "Titanyum Siyah", "Titanyum Gri", "Titanyum Mavi", "Titanyum Gümüş" ile çevrim içi satışa özel "Titanyum Gece Siyahı", "Titanyum Yeşil" ve Titanyum Pembe", Galaxy S25 Ultra modelinin renk skalasında yer alıyor. Galaxy S25+ ve Galaxy S25 modelleri ise gümüş, mint yeşili, buz mavisi ve lacivertin yanı sıra çevrim içi satışa özel gece mavisi, mercan, pembe seçenekleriyle kullanıcılarla buluşuyor.

Serinin cihazları, ek ücret ödemeden 6 aylık "Gemini Advanced" ve 2 terabayt (TB) bulut depolama alanıyla sunulacak. Gemini Advanced, yetenekli YZ modellerine ve en yeni özelliklere öncelikli erişime sahip olacak. Bunlar arasında, herhangi bir konu için özel YZ uzmanı "Gems" ve kişisel YZ araştırma asistanı "Deep Research" de yer alıyor.

46 dilde kullanıma sunulan "One UI 7" ve "Gemini" modellerinde, Samsung ve Google uygulamaları arasında hızlı etkileşimler gerçekleştirmek her zamankinden daha kolay hale geldi.

Serideki çok boyutlu yeteneklere sahip YZ araçları, uygulamalar arasında karmaşık görevleri gerçekleştirebilmenin yanında konuşma, metin, video ve görüntüler aracılığıyla doğal kullanıcı etkileşimlerini sunan "One UI 7" platformuna entegre edildi. "Now Brief" gün boyunca yönlendirmeler sağlarken, "Now Bar" devam eden etkinlikler konusunda yeni bir merkez görevi görüyor. "Writing Asist" ile sağlanan geliştirilmiş üretkenlikten "Drawing Assist" ile açığa çıkan yaratıcılığa kadar, Galaxy AI'nın gelişmiş yetenekleri, kullanıcıları günlük yaşamın her alanında güçlendiriyor.

Daha sezgisel etkileşimler sunan seride, Gemini, tek bir komutla kullanıcının favori spor takımının maç programını zahmetsizce buluyor ve bunları takvime ekleyebiliyor. Google'ın gelişmiş "Circle to Search" özelliği, kullanıcılara "AI Overviews" ile ve tek dokunuşla gerçekleştirilen eylemlerle daha faydalı bilgiler de sağlıyor.

Seri, Galaxy deneyimine özgü temel yetenekleri daha da geliştiriyor. Seriye güç veren "Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy", daha duyarlı YZ deneyimleri sunmak için cihaza gömülü işlemleri destekliyor. "ProScaler" ve şirketin mobil dijital doğal görüntü motoru "mDNIe" dahil Galaxy'ye özel geliştirmelerle gelen seri, gelişmiş YZ görüntü işleme yeteneği ve ekran gücü verimliliğiyle öne çıkıyor.

- Fotoğraf veya videoda profesyonel seviyede kontrol

Galaxy S25 Ultra'da yeni tanıtılan 50 megapiksel ultra geniş kamera sensörü, her mesafeden olağanüstü netlikte çekimler sunarken, "Virtual Aperture" ve "Samsung Log" gibi profesyonel seviyedeki kontroller, tüm fotoğraf veya videoları görsel deneyime dönüştürüyor.

Seri, İçerik Kaynağı ve Orijinalliği Koalisyonunun (C2PA) açık teknik standardına dayanan "Content Credentials"ı destekleyen sektörün ilk akıllı telefonlarını sunuyor. Samsung Electronics, Content Credentials'ı dijital içerik kanıtlamada evrensel bir standart haline getirmek adına Adobe, Microsoft, OpenAI, Google, Publicis Groupe gibi sektörün önde gelen firmalarının yer aldığı C2PA'ya üye oldu. Sorumlu mobil YZ yenileşimine bağlılığı doğrultusunda şirket, üretken YZ ile oluşturulan ve düzenlenen içeriklerin kaynağına yönelik şeffaflığı artırmak için bu standardı benimsedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) TM Roh, serinin telefonlarla kurulan etkileşim şeklini tamamen değiştireceğini belirterek, "Kullanıcılarımızın günlük yaşamına sezgisel çözümler sunan gerçek YZ dostundan alacağı keyif, bizi de heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

