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EKONOMİ

İşyerlerinde çalışanlara yönelik ayrımcılık bildirimleri yükseldi

SpeakHub, 2024'ün 3. çeyrek Kurumsal Etik Trendleri Raporu'a göre, iş yerlerinde ayrımcılıkla ilgili bildirimlerin arttığını açıkaldı.

İşyerlerinde çalışanlara yönelik ayrımcılık bildirimleri yükseldi
Yayınlanma Tarihi: 23.10.2024 11:01:31 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:38

SpeakHub'dan yapılan açıklamaya göre, rapor, yıl boyunca perakende, üretim, hızlı tüketim, hizmet sektörleri ve grup şirketlerinde faaliyet gösteren kurumların paydaşları tarafından iletilen bildirimlerin analiziyle hazırlandı. Geçen yıl yüzde 16,9 olan ayrımcılık bildirim oranı bu yıl yüzde 31,6'ya yükselerek iş dünyasında en çok bildirilen konu haline geldi.

Çalışma saatleri ve izin haklarına yönelik haksız uygulamalar yüzde 19,4 ile ikinci sırada gelirken, çalışan kaynaklı hırsızlık, yolsuzluk ve sahtecilik gibi ihlaller yüzde 17,1 ile üçüncü sırada yer aldı. Diğer şikayetlerin oranı ise yüzde 31,9 olarak yer aldı.

En fazla perakende sektöründe

Rapora göre, 2024'ün üçüncü çeyreğinde en çok bildirim yapan sektör yüzde 49,1 ile perakende sektörü oldu. Grup şirketler yüzde 19 ile ikinci sırada yer alırken, hızlı tüketim sektörü yüzde 13,2 ile en az bildirim yapan sektör olarak öne çıktı. Grup şirketlerindeki bildirim oranı ise geçen yıla göre yüzde 14 arttı.

Bu dönemde yapılan bildirimlerde en çok kullanılan iletişim kanalı yüzde 42,01 ile telefon olurken, bunu yüzde 41,74 ile web üzerinden yapılan bildirimler izledi. E-posta bildirimleri ise yüzde 17,6 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ayrıca, bu yılın üçüncü çeyreğinde bildirim yapan çalışanların yüzde 46,8'i kimlik bilgilerini paylaşmayı tercih ederken, yüzde 53,52'si anonim kalmayı seçti.

"İş dünyasındaki ayrımcılık vakaları, şirketlerde olumsuz sonuçlar doğuruyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SpeakHub Satış ve Müşteri Yönetimi Müdürü Begüm Akçal, iş dünyasındaki ayrımcılık vakalarının şirketlerde olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Akçal, "Önemli kurumlardan gelen bildirimlerde en çok dile getirilen konular arasında ayrımcılık yer alıyor. İşyerinde nezaketsizlik ve kötü muamele üzerine yaptığımız incelemeler, bu tür durumların mağdurlar, tanıklar ve şirketler üzerinde çeşitli olumsuz etkileri olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Sadık ve mutlu çalışan hedefinde, ayrımcılığı ortadan kaldırmanın son derece önemli olduğuna dikkati çeken Akçal, "Aksi takdirde, bu tür sorunlar başka problemleri de beraberinde getirebilir. Çalışanlar, işyerinde ayrımcılık, nezaketsizlik ve kötü muamele gibi konuların nasıl ele alındığını yakından takip ediyor. Bu sorunların çözümü için öncelikle etik süreçlerin doğru şekilde yapılandırılması ve işletilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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