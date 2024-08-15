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EKONOMİ

Cisco şirketi işten çıkarıyor

ABD merkezli ağ teknolojileri şirketi Cisco, yeniden yapılanma planı kapsamında küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 7 azaltacağını bildirdi.

Cisco şirketi işten çıkarıyor
Yayınlanma Tarihi: 15.08.2024 09:08:06 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 08:14

ABD merkezli ağ teknolojileri şirketi Cisco, yeniden yapılanma planı kapsamında küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 7 azaltacağını bildirdi.

Cisco, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, önemli büyüme fırsatlarına yatırım yapılması ve daha fazla verimlilik sağlanmasına olanak tanıyacak yeniden yapılandırma planını açıkladı.

Bu planın şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 7'sini etkilemesinin beklendiği belirtilen bildirimde, kıdem ve fesih tazminatı gibi kalemler nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolar gider tahmin edildiği kaydedildi.

Cisco, şubat ayında da organizasyonu düzenlemek ve temel öncelikli alanlara daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak üzere bir yeniden yapılanma planı açıklamıştı. Bu organizasyonel değişikliklerden şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'inin etkileneceği ifade edilmişti.

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Etiketler Cisco ABD

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