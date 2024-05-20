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EKONOMİ

Brent petrolün varil fiyatı 84,36 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 84,36 dolar
Yayınlanma Tarihi: 20.5.2024 12:31:08 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 11:40

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,36 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 84,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 84,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,85 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatlarının yükselişinde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi haberi etkili oldu.

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, bulundukları helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında barajların açılış törenine katılmıştı. İran devlet televizyonu, Reisi'nin bulunduğu helikopterin bölgeden dönerken sert iniş yaptığını açıklamıştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) son raporuna göre, İran'da günlük 3 milyon varilin üzerinde petrol üretiliyor. Küresel petrol piyasasında önemli bir üretici konumunda olan İran'da yaşanan siyasi belirsizliğin, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artıracağı tahmin ediliyor.

Petrol fiyatları, ABD'de faiz indirimine gidileceği ve Çin'de ekonomik hareketliliğin etkisiyle talebin artacağı beklentisiyle geçen haftadan bu yana yükselişini sürdürüyor.

Uzmanlar, piyasanın yönüne dair ipuçları edinmek için hafta boyunca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerini ve bankanın son toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklarını bekliyor.


Brent petrolde teknik olarak 84,65 ile 85,26 dolar aralığının direnç, 83,34 ile 82,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Etiketler Bre WTI Batı Teksas türü Fed İran OPEC ibrahim reisi Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü Hüseyin Emir Abdullahiyan ABD Merkez Bankası ( ABD Çin

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