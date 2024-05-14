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EKONOMİ

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye’ye 1,5 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi
Yayınlanma Tarihi: 14.5.2024 08:47:11 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 08:46

Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi bu yılın ilk çeyreğinde 1,5 milyar dolar oldu.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi İstatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenini yayımladı.

Buna göre, martta Türkiye'ye giren toplam UDY miktarı 336 milyon dolar olurken, 2024'ün ilk üç ayında bu rakam 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
İlk çeyrekte gerçekleşen toplam UDY girişi içerisinde, yatırım sermayesi girişleriyle 1 milyar 218 milyon dolar ve yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 796 milyon dolar değerinde UDY girişi kaydedildi.

Borçlanma araçlarının 112 milyon dolar ve yatırım tasfiyelerinin 424 milyon dolar değerindeki negatif etkileriyle, ilk çeyrekteki toplam UDY girişi 1,5 milyar dolar oldu.

- En fazla yatırımı finansal faaliyetler aldı

Ocak-mart döneminde yatırım sermayesi girişlerinin toplam hacmi bir önceki çeyreğe ve geçmiş dönemlerin çeyreklik ortalamasına göre hacmen daha sınırlı olurken, sektörel kompozisyonda hizmet sektörü öne çıktı.

Yatırım sermayesi girişlerinin çoğunluğuna "finans ve sigorta faaliyetleri", "toptan ve perakende ticaret" ile "madencilik ve taş ocakçılığı" sektörleri ev sahipliği yaptı. Finans sektöründeki 257 milyon dolarlık yatırım girişinin 249 milyon dolarını bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri haricinde kalan "diğer finansal hizmet faaliyetleri" çekti.

- Hollanda ilk çeyrekte başı çekti

İlk çeyrekte Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yüzde 58'lik payla Türkiye'ye gelen yatırım sermayesi girişlerinin en büyük kaynağı olmaya devam etti.
Yatırım sermayesi girişleri ülke bazında incelendiğinde ise başı yüzde 25'lik payla Hollanda çekerken, onu yüzde 21 ile ABD, yüzde 12 ile Almanya izledi.

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Etiketler finans 2024 Türkiye Almanya Uluslararası Yatırımcılar Derneği ABD Avrupa Birliği ( Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hollanda

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