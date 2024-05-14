ABD’de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi nisanda yükseldi

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, nisanda yüzde 3,3 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, nisan ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, nisanda 0,3 puan artışla yüzde 3,3 oldu.

Böylelikle tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi, aynı dönemde yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşerken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e yükseldi.

Hanehalkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti nisanda 0,2 puan yükselerek yüzde 5,2'ye çıkarken, hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise 0,1 puan azalışla yüzde 3'e geriledi.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi benzin için yüzde 4,8'e, gıda için yüzde 5,3'e, sağlık bakımı için yüzde 8,7'ye, üniversite eğitimi için yüzde 9'a ve kira için yüzde 9,1'e yükseldi.

- ABD'de nisan ayı enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda ise yüzde 3,5 artmıştı.



Ülkede çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,4 olması yönünde.