ACT28 İklim için Yapay Zeka Hackathonu’na başvurular başladı

Samsung Electronics MENA, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığıyla düzenlediği ACT28 İklim için Yapay Zeka Hackathonu için başvuruların açıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hackathon'da, iklim değişikliğine bağlı sorunlara yenilikçi çözümler üretmek için yapay zeka, makine öğrenimi, mobil teknolojiler ve diğer öncü teknolojilerle geliştirilen projeler yer alacak.

Dubai'de düzenlenen COP28 etkinliğinde Samsung ve UNDP'nin gerçekleştirdiği üst düzey panelde duyurulan hackathon, genç girişimcileri iklim teknolojileri sektörüne dahil etmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics MENA Bölgesi Pazarlama ve Online İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Omar Saheb, ACT28 İklim için Yapay Zeka Hackathonu'nun kayıtlarını başlatmanın heyecanını yaşadıklarını aktararak, "Bölgedeki gençlerin iklim eylemi için ileri teknolojileri kullanma konusundaki yeteneklerini ve yaratıcılıklarını sergilemeleri için harika bir fırsat olacak. Bu girişimi, sürdürülebilir kalkınma için gelişmiş teknolojilerin potansiyelinden yararlanma misyonumuz çerçevesinde geliştirdik. Gençleri doğru araçlarla ve platformlarla destekleyerek düşük karbonlu ve dirençli bir geleceğin inşasını hızlandırabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- ACT28 Hackathonu gençlerin iklim değişikliğine katkıda bulunmalarını sağlayan bir geçit"

UNDP Yönetici Yardımcısı ve Arap Devletleri Bölge Direktör Yardımcısı Marina Walter de ACT28 Hackathonu'nun iklim bilincine sahip gençlerin yenilikçi fikirleri ve mükemmel teknik becerileriyle iklim değişikliğine katkıda bulunmalarını sağlayan bir geçit olduğunu ve yetenekli gençleri bir araya getirerek bölgeye ve dünyaya yenilikçi çözümler geliştirmek için dinamik bir ekosistem oluşturacağını belirtti.

UNDP ICPSD Direktörü Sahba Sobhani ise gençlerin kapasitesini ve liderliğini geliştiren faaliyetleri destekleyerek sadece bireylere yatırım yapmadıklarını gezegenin geleceğine yatırım yaptıklarını aktardı.

Verilen bilgiye göre, daha fazla erişilebilirlik ve kullanım kolaylığı sağlamak için mobil tabanlı yaklaşımları teşvik eden hackathon, iklim değişikliğini ele almak ve sürdürülebilir uygulamalar geliştirilmesine imkan vermek için dönüştürücü çözümlere odaklanacak.

Samsung, UNDP ortaklığı olan "Generation17"den tecrübeli mentörler katılımcılara rehberlik edip destek olacak. Katılımcıları etkili çözüm geliştirme için gerekli bilgi ve yeteneklerle donatmak üzere yapay zeka, iklim değişikliği ve mobil teknolojiler üzerine atölye çalışmaları da yapılacak.

Hackathon'un en iyi 10 ekibinin çözümleri ve yenilikleri, sektör uzmanları, yatırımcılar ve politika yapıcıların da dahil olduğu daha geniş bir kitleye Demo Günü'nde sunulacak. İlk üçe giren ekipler, Dubai'de düzenlenecek törende onore edilecek. Hackathon için kayıtlar 12 Mayıs 2024'e kadar yapılabilecek.