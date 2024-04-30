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EKONOMİ

AA Finans'ın nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,22 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans’ın nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Yayınlanma Tarihi: 30.4.2024 08:38:27 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 08:38

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,22 artacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 3,16 artış kaydetmişti.

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme

(Yüzde)Ocak43,316,846,7Şubat42,464,044,53Mart45,583,673,16Nisan43,653,22

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