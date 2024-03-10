Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • TESK Genel Başkanı Palandöken'den tüketicilere "ramazanda israf yapılmaması" uyarısı:
EKONOMİ

TESK Genel Başkanı Palandöken'den tüketicilere "ramazanda israf yapılmaması" uyarısı:

TESK Genel Başkanı Palandöken’den tüketicilere ramazanda israf yapılmaması uyarısı:
Yayınlanma Tarihi: 10.3.2024 08:38:38 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 08:38

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazanda gıda ürünlerinin israfı konusunda tüketicilere uyarıda bulunarak, "Bu dönemde başta ekmek ve pide olmak üzere gıda israfından mümkün olduğunca kaçınmalıyız." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'de her gün 6 milyon ekmeğin israf edildiğine dikkati çekerek, "Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek bulamayan insanların halinden anlamak için bu dönemde başta ekmek ve pide olmak üzere, gıda israfından mümkün olduğunca kaçınmalıyız." uyarısında bulundu.

Ramazanda en çok ekmek ve pidenin israf edildiğini kaydeden Palandöken, "Vatandaşlarımız, alışverişe giderken mümkün olduğunca alışveriş listesi yapmalılar ve ihtiyaç fazlası ürün almamaya özen göstermeliler." ifadesini kullandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Türkiye bendevi palandöken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN