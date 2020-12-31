TCMB'den ücret tebliğlerinde değişiklik

Finansal tüketiciler ve ticari müşterilerden alınacak ücretlere ilişkin değişiklikler kapsamında, EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için azami ücretlerin yüzde 50 artırımlı uygulanacağı maddesi eklendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), finansal tüketiciler ve ticari müşterilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğlerinde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'deki değişiklikler kapsamında, tanımlar bölümüne "Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi (FAST) işlemlerinin karşılığı eklendi.

Tebliğin para ve kıymetli maden transfer işlemleri bölümünde yer alan bir maddede ise düzenlemeye gidilerek, "Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin" ibaresi "EFT sisteminin" olarak değiştirildi.

Düzenlenen madde yeni tebliğde şu şekilde yer aldı:

"EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1.000 lira ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lirayı, ATM'den yapılan işlemlerde 2 lirayı, diğer kanallarla yapılan işlemlerde ise 5 lirayı geçemez. İşlem tutarının 1.000 lira ila 50 bin lira arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 lira, 5 lira ve 10 lira olarak, işlem tutarının 50 bin lira üzerinde olması durumunda ise 25 lira, 50 lira ve 100 lira olarak uygulanır.

EFT sisteminin resmi kapanış saatinden en erken 90 dakika önce olmak kaydıyla kuruluş ile finansal tüketici arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT işlemlerinde anılan sınırlar yüzde 50 artırımlı olarak uygulanır. Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanır. Kuruluşlarca gerçekleştirilen uluslararası fon transferi ve mesajlaşma işlemlerinin ücretleri ise finansal tüketici ile kuruluş arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenir."

Aynı bölüme ayrıca, FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücretin azami sınırlamalara tabi olduğu, EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için söz konusu azami ücretlerin yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacağı maddesi eklendi.

Bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretler

TCMB'nin, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler kapsamında ise ticari müşteri kavramı yeniden tanımlandı. Bu bölümde ayrıca, FAST işlemlerinin karşılığına yer verildi.

Tebliğin, ücretlerin değiştirilmesine ilişkin bölümüne de yeni bir fıkra eklendi. Böylece, bu tebliğdeki ücret ve parasal sınırların her yıl azami, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılarak bankaların internet sitesinde ilan edileceği hükme bağlandı.

Öte yandan tebliğde, "Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin" ibareleri "EFT sistemi", "EFT/Havale ücreti" ifadeleri de "EFT, FAST ve Havale ücreti" olarak değiştirildi.

Bu tebliğde de aynı şekilde, FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücretin, azami ücret sınırlamalarına tabi olduğu, EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için söz konusu azami ücretler in yüzde 50 artırımlı uygulanacağı hükmü eklendi.