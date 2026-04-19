Prof. Dr. Murat Yalçıntaş'ın yeni eseri "Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi"

◼ Ülkemizin milli savunma hamleleri arasında önemli bir durak olan Altay tankının hikayesini "Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi" kitabı ile kaleme alan Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, D&R Bağdat Caddesi'nde düzenlenen kitap tanıtım lansmanında okuyucuları ile buluştu.

Kitap hakkında konuşan Yalçıntaş,

"Bugün benim için özel ve güzel bir gün. Bu kitap yaklaşık bir buçuk sene emek verdiğim bir eser. Sonuçta birazcık kendi evladım gibi oldu ama işte geçtiğimiz günler ve bugün de artık bu evladımun mürüvvetini gördüm ve okuyucularla buluştu. Umarım okuyan herkes faydalanır" dedi.





BU KİTAPTA ALTMIŞ YILLIK BİRİKİM VE TECRÜBELERİM VAR

◼ Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, eserinde sadece bir hamleden değil aynı zamanda idealden de bahsettiğini vurgulayarak, "Bu kitapta iki, üç tane önemli bilgi var. Bunlardan birincisi bir savunma sanayii projesinin ne şekilde hayata geçirilmesi gerektiği, hangi yollardan yürünmesi ve hangi yollardan yürünmemesi gerektiği... Dolayısıyla savunma sanayiinde çalışmak isteyen gençlere önemli bir rehber olacağını düşünüyorum. İkincisi bu kitapta benim altmış yıllık birikim ve tecrübelerim var. Gerek anılarımda gerekse de akademi alt yapıma dayanarak sahip olduğum bilgilerle yazdığım yönetim bilgileri ve yönetim ipuçları var. Bunun da hem genç yöneticilere hem de öğrencilere, ileride şirketlerde yönetim kademesinde görev almayı düşünecek gençlere çok faydalı olacağını düşünüyorum. Üçüncüsü ise benim daha evvel görev aldığım BMC Otomotiv, Türkiye'de yerli otomotiv sanayinin başlangıcı olan bir firmadır. Bunun hikayesini anlattım. Yani Türkiye'de yerli otomobil sanayi nasıl başlamıştır, bu ekosistem nasıl kurulmuştur? Bununda otomotiv de ya da sanayi de görev almayı düşünen gençlere, genç mühendislere, genç yöneticilere ufuk açıcı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda böyle bir eser oldu" ifadelerinde bulundu.





◼ Hali hazırda OYAK Genel Müdürü olan Yalçıntaş, Altay tankının geçirdiği değişim sürecini, yaşananları ve dikkat edilemsi gereken husuları anlattığı eserinde özellikle Türkiye'ye fayda sağlamak isteyen gençlere seslendiğini dile getirdi.

Yalçıntaş:

"Yeni Altay projesi veya Altay projesi ilk başlandığında ki ondan sonra tankta çok önemli değişiklikler oldu. Türkiye'nin en stratejik projelerinden bir tanesidir. Hem savunma anlamında hem de altyapı geliştirme anlamında ve bu projenin gençlere, genç mühendislere ve genç yöneticilere mutlaka aktarılması gerektiğini, onların bu projenin gelişiminden çıkaracak çok dersleri olduğuna inandığımdan dolayı bu kitabı yazdım. Bu kitabı yazarken de en büyük motivasyonum buydu. Benden sonraki gelecek olan kuşaklara faydalı olmak, Türk savunma sanayiine faydalı olmak ve Türkiye'deki proje üretim bilgisinin, savunma sanayii bilgisinin gelişmesi idi." cümleleri ile milli bir bilinci hedeflediğini vurguladı.

◼ Turkuvaz Kitap'tan yayınlanan "Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi" sadece bir kitap değil. Aynı zamanda ülkemizin geçirdiği değişimleri kayıt altına alan bir belge. Tarihi misyonu olan eserin yazarı Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, kitabın satışından elde edilecek gelirlerin tamamını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladığını açıkladı.

