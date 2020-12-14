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'de 40 şirkete düzenlendi

Yayınlanma Tarihi: 14.12.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 12:29
İsrail'de 40 şirkete siber saldırı düzenlendi

'de bilgisayar yazılımları yapan bir firmanın müşterisi 40 şirkete düzenlendiği belirtildi.

'de Walla News gazetesinin sitesindeki haberine göre, bilgisayar programcılığı alanında faaliyet gösteren Amital şirketi ile çalışan 40 şirkete düzenlenen siber saldırıdan firmalar etkilendi.

İnternet teknolojileri alanında adını vermek istemeyen bir yetkiliden yapılan açıklamada, siber saldırının arkasında bir devlet ya da düşman unsurların olabileceği" kaydedildi.

Sitede, Amital şirketinin gümrüklerde hizmet veren firmalara program pazarladığı dolayısıyla siber saldırıdan dolayı İsrail'e gelecek kargoların gümrük işlemlerinde bir aksama yaşanmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Saldırıya ilişkin İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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Etiketler İsrail siber saldırı İnternet

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