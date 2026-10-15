STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı dev adımları Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda bir kez daha kanıtladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde geliştirilen ileri otonom sistemler ve sürü zekası teknolojileri, Ankara Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta operasyonel etkinliğini başarıyla ortaya koydu. Tamamen milli mühendislik gücüyle üretilen KARGU vurucu İHA'lar, BOYGA mühimmat bırakan İHA ve KarguFPV kamikaze İHA sistemleri, modern harp sahasına oyun değiştirici çözümler sunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücüne kritik katkılar sağladı.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nde gerçekleştirilen sürü İHA operasyonu, Türk savunma teknolojisinin ulaştığı ileri seviyeyi gözler önüne serdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın yerinde takip ettiği operasyonda, 20 adet KARGU vurucu İHA'dan oluşan sürü, tek bir operatörün kontrolünde tamamen otonom olarak görev icra etti. Dağıtık kontrol mimarisi sayesinde birbirleriyle gerçek zamanlı haberleşen İHA'lar, hedef tespiti, sınıflandırması ve paylaşımını koordineli şekilde gerçekleştirdi. Düşman yaya unsurlarının tespit edilmesinin ardından hedef bölgeye intikal eden KARGU sürüsü, 10'ar İHA'lık iki gruba ayrılarak eş zamanlı saldırı gerçekleştirdi ve taşıdığı anti-personel harp başlıklarıyla belirlenen hedefleri tam isabetle imha etti.

STM'nin geliştirdiği sistemler arasında öne çıkan BOYGA mühimmat bırakan İHA da tatbikatta kritik bir başarıya imza attı. 2022 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alan BOYGA, taşıdığı 81 mm İHA mühimmatını belirlenen hedefe tam isabetle bırakarak operasyonel kabiliyetini kanıtladı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Mayıs 2026'da EFES-2026 Tatbikatı'nda dünya savunma tarihinde bir ilke imza atıldığını, uluslararası askeri bir tatbikat senaryosunda gerçek mühimmat kullanarak otonom sürü saldırısı gerçekleştiren ilk ülke olduklarını vurguladı. Ateş Serbest-2026'da aynı kabiliyetin tekrar sergilenmesi, STM'nin sürü zekası teknolojilerinde ulaştığı operasyonel olgunluğu ve Türkiye'nin otonom harp sistemlerindeki ileri mühendislik gücünü ortaya koydu. Dünyada yalnızca sayılı ülkenin sahip olduğu bu kritik teknolojiyi milli imkanlarla geliştirmiş olmak, Türk savunma sanayisinin tam bağımsızlık vizyonu doğrultusunda kaydettiği önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. STM'nin sahip olduğu özgün algoritmalar ve yazılımlar sayesinde taktik İHA'lar, merkezi bir kontrol birimine bağımlı olmadan gerçek zamanlı haberleşebiliyor, hedef tespiti ve paylaşımı yapabiliyor, satürasyon saldırısı konsepti çerçevesinde düşman savunma sistemlerini etkisiz bırakabiliyor ve taşıdıkları mühimmat türüne göre otonom angajman gerçekleştirebiliyor.

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