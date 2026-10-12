Türkiye, 2026 yılında uluslararası bilim olimpiyatlarında tarihi bir başarıya imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl 78 madalya kazanan Türk öğrencilerin ülke tarihindeki en yüksek madalya rekorunu kırdığını açıkladı. 1978 yılında tek bir bronz madalya ile başlayan olimpiyat yolculuğu, bugün gelinen noktada Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki yükselişinin somut bir göstergesi haline geldi.

TÜBİTAK'ın desteklediği yetenekli öğrenciler, son haftalarda düzenlenen çeşitli uluslararası organizasyonlarda dikkate değer performanslar sergiledi. Arnavutluk'un Tiran şehrinde gerçekleştirilen 33. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türk takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak üstün başarı gösterdi. Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde yapılan 19. Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile kürsüde yer alan öğrenciler, bilgisayar bilimlerindeki yetkinliklerini bir kez daha kanıtladı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen 19. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda ise Türk öğrenciler 2 gümüş, 2 bronz madalya ve 1 mansiyon ödülü elde ederek astronomi alanındaki bilgi birikimlerini dünya çapında gösterdiler. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu başarılı gençleri kutlayarak, Türk bayrağını uluslararası platformlarda gururla dalgalandırdıkları için teşekkür etti. Bu başarı, Türkiye'nin eğitim ve bilim politikalarının meyvelerini vermeye başladığının önemli bir işareti olarak değerlendiriliyor.

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