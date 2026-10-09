Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), dünya uzay camiasının en önemli buluşmalarından biri olarak tarihe geçiyor. Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından organize edilen bu prestijli etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Kongreye katılan dünyanın önde gelen astronotları, uzayın geleceği, insanlı görevler ve uluslararası işbirliğinin önemi hakkında kritik mesajlar paylaştı. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tamamı Türklerden oluşan bir astronot ekibinin er geç uzaya gideceğine olan inancını dile getirdi ve uzayın her zaman bir işbirliği ve barış alanı olduğunu vurguladı.

Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzayın bir savaş platformuna dönüştürülmemesi konusundaki uyarılarına atıfta bulunarak, tüm önde gelen ülkelerin insanlığın geleceği açısından bu konuda dikkatli olmalarını istedi. Astronot Tuva Cihangir Atasever ise uzay faaliyetlerinde insanlı uçuşların kritik önemine işaret ederek, Türk astronotların yer alacağı uçuşları hayata geçirmenin yanı sıra bilimsel araştırmalar gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Atasever, mikro yer çekiminin sunduğu eşsiz ortamda yeni tecrübeler elde edebileceklerini, yeni malzemeler ve biyoteknolojik çözümler geliştirerek çok daha gelişmiş araştırmalar ve üretim faaliyetleri yürütebilecek bir ekosistem inşa edebileceklerini vurguladı. Axiom Space Baş Astronotu ve IAF Başkan Yardımcısı Michael Lopez-Alegria, gezegenin güzelliğini ve benzersizliğini daha fazla insanın hissetmesinin öneminden bahsederek, bu deneyimi yaşayan insan sayısı arttıkça gezegeni koruma şansının da yükseleceğini ifade etti.

Lopez-Alegria, geçmişte jeopolitik ve ekonomik nedenlerle uzaya gitmenin zor olduğunu ancak artık giderek daha fazla ülkenin bu tecrübeyi yaşadığını belirterek, astronotların en önemli amaçlarından birinin diğer ülkeleri teşvik etmek olduğunu söyledi. ABD'li astronot Christopher Williams, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) 25 yılı aşkın süredir içinde yaşanılan bir yer olduğunu ve mikrometeoritlere maruz kaldığını aktararak, geleceğe doğru ilerlerken hep birlikte çalışmanın önemini vurguladı. Polonyalı astronot Sławosz Uznanski-Wisniewski, uzay görevinin ardından bilim ve teknoloji konusundaki deneyimini genç nesille paylaşma hususunda kendini daha fazla ilham dolu hissettiğini anlattı. Wisniewski, bugün uzay ekonomisinin daha küçük ülkeler için de erişilebilir hale geldiğine dikkati çekerek, küçük ekonomilerin bile bu ekosistemde büyük rol oynayabileceğini ifade etti. Kanadalı astronot Julie Payette, uzayın herkes için önem taşıdığını ve insanlığın sahip olduğu tek uzay gemisinin Dünya olduğunu vurgulayarak, uzaydan bakıldığında gezegenin güzelliğinin ve korunması gerekliliğinin daha net anlaşıldığını belirtti. Japon astronot Yamazaki Naoko ise kongrenin Türkiye'de düzenlenmesinin uluslararası işbirliğinin çok güzel bir sembolü olduğunu ifade ederek, ISS'ten ticari uzay istasyonlarını da içeren daha geniş bir işbirliğine geçiş yapılan bu dönemin son derece heyecan verici olduğunu söyledi.

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