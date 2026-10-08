Japonya, 16-18 Mayıs 2028 tarihlerinde düzenlenecek IAF Küresel Uzay Keşfi Konferansı'nı (GLEX 2028) ev sahipliğinde gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) ile tarihi bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Antalya'da devam eden 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) sırasında gerçekleştirildi. Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve IAF arasında imzalanan bu Mutabakat Zaptı, küresel uzay keşfi camiasını bir araya getirecek önemli bir etkinliğin temellerini attı. Konferans, Aichi Sky Expo'da gerçekleştirilecek ve uzay sektörünün en önemli paydaşlarını bir araya getirecek.

IAF Başkanı Gabriella Arrigo, GLEX 2028'in uzay keşif camiası için gerçekten küresel bir zirveye dönüştürülmesi adına JAXA ve IAF üyeleriyle yakın işbirliği içinde çalışacaklarını vurguladı. Konferans programında açılış ve kapanış törenleri, genel kurul oturumları, IAF Küresel Ağ Oluşturma Forumu, teknik oturumlar, sergi alanı ve sosyal etkinlikler yer alacak. Ayrıca IAF Uluslararası Astronot Kolu'nun da katılımıyla etkinlik daha da önem kazanacak. Arrigo, uzay keşfinin bilimi, teknolojiyi, mühendisliği, insan azmini ve en önemlisi uluslararası işbirliğini bir araya getiren temel sektör direklerinden biri olduğunu belirtti. Önümüzdeki aylarda konferans temasının belirlenmesi, Uluslararası Program Komitesi eş başkanlarının atanması ve teknik çerçevelerin oluşturulması gibi kritik süreçler tamamlanacak.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı Başkanı Yamakawa Hiroshi, JAXA'nın son dönemdeki önemli başarılarını paylaşarak, 2024'te Ay İnceleme Akıllı İniş Aracının (SLIM) Ay'a başarıyla iniş yaptığını ve daha önce görülmemiş bir hassasiyette "nokta atışı" iniş kabiliyeti sergilediğini açıkladı. Bu teknolojinin gelecekteki Ay ve gezegen keşif görevleri için hayati önem taşıyacağını vurgulayan Hiroshi, JAXA'nın ISRO ve diğer ortaklarla işbirliği içindeki Ay Kutup Keşfi (LUPEX) misyonu ve Ay yüzeyi faaliyetleri için geliştirilen basınçlı Ay aracı gibi projelerle sürdürülebilir keşif çalışmalarını ilerlettiklerini belirtti. Bu görevlerin ayrıca NASA öncülüğündeki Artemis ve "Ay'dan Mars'a" programlarında da önemli roller üstlenmesi bekleniyor. Hiroshi, Mars Uyduları Keşfi (MMX) görevinin fırlatılmasının planlandığını ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde bir Mars uydusundan dünyaya ilk numune getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. GLEX 2028'in, hükümet, akademi ve sanayi arasında güçlü bir birliktelik oluşturarak sürdürülebilir keşif ve uzay biliminde yeni bir döneme katkıda bulunması bekleniyor.

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