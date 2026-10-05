HAVELSAN'ın geliştirdiği çok boyutlu anomali ve sahtekarlık tespiti yapan hibrit yapay zeka sistemi, TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen 11. Uluslararası İstanbul Buluş Fuarı (ISIF) Uluslararası Buluş Yarışması'nda en prestijli ödül olan Grand Prix'ye layık görüldü. Dünyanın en fazla ziyaretçi sayısına sahip buluş fuarı unvanını koruyan ISIF'te gerçekleştirilen değerlendirmede, HAVELSAN'ın "Çok Boyutlu Yapılandırılmış Veriler Üzerinde Anomali ve Sahtekarlık Tespiti Sağlayan Bir Hibrit Sistem ve Yöntem" adlı buluşu, yüzlerce uluslararası rakibini geride bırakarak zirvede yer aldı.

Yapay zeka ve karar destek sistemleri alanında önemli bir yenilik olarak öne çıkan bu buluş, çok boyutlu yapılandırılmış veriler içerisindeki olağan dışı, riskli veya sahtekarlıkla ilişkili davranışların tespit edilmesini sağlayan hibrit bir yöntem sunuyor. 3 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'de patent başvurusu yapılan ve tescil edilen sistem, 26 Kasım 2025'te uluslararası PCT başvurusuyla global koruma altına alındı. Şu anda ülke giriş başvuru süreçleri devam eden buluş, siber güvenlik, finans, bankacılık ve kamu güvenliği gibi kritik alanlarda kullanılabilecek özelliklere sahip. ISIF'26 çadırında 2 Ekim'de gerçekleştirilen ödül töreninde açıklanan başarı, 3 Ekim'de TEKNOFEST ana sahnesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından HAVELSAN'a takdim edildi.

Grand Prix ödülünün yanı sıra HAVELSAN, aynı yarışmada 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere toplam 6 ödül daha kazanarak ödüle layık görülen patent sayısını 7'ye çıkardı. Her yıl TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen ISIF Uluslararası Buluş Yarışması'nda Özel Ödül, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde verilen ödüller arasında sadece 1 adet olan Grand Prix, en büyük ve en prestijli ödül olarak öne çıkıyor. Bu başarı, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında savunma sanayii ve yerli teknoloji geliştirme alanındaki ilerleyişinin somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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