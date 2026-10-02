Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu üçüncü gününde ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunmaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfının yürütücülüğünde GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen dev organizasyon, her yaştan teknoloji meraklısını ağırlıyor.

Festival kapsamında bugün Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK gökyüzünde nefes kesen uçuş gösterileri sergileyecek. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Gösteri Topluluğu ise ülkemizin farklı yörelerine ait geleneksel halk oyunlarını TEKNOFEST ziyaretçileri için sahnelere taşıyacak. İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere, milli savunma sanayisi sergilerinden planetaryum deneyimine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenleniyor.

Festivalde ayrıca TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz-kara-hava araçları sergisi, fuar etkinlikleri, bilim şovları ve öğrencilere özel ilk uçuş deneyimleri sunuluyor. Üçüncü gün etkinlikleri Ceza konseriyle sona erecek. TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim tarihine kadar Şanlıurfa'da teknoloji tutkunlarını bekliyor.

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