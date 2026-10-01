Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk kez yer alarak siber güvenlik ve yapay zeka farkındalığı konusunda kapsamlı etkinlikler gerçekleştiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te açılan özel stantta, ziyaretçilere günlük dijital yaşamdaki risklere karşı farkındalık kazandırılıyor. Festival kapsamında düzenlenen interaktif eğitimler, deepfake tespiti, oltalama girişimleri, hesap güvenliği, güçlü parola kullanımı ve siber hijyen konularını kapsıyor.

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle ortaya çıkan yeni siber tehditlere karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinliklerde, yapay zeka tarafından üretilen veya manipüle edilen içeriklerin ayırt edilmesi, dijital mecralardaki bilgilerin doğruluğunun sorgulanması ve kişisel verilerin korunması gibi kritik konularda ziyaretçiler bilinçlendiriliyor. Güvenli dijital alışkanlıkların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, vatandaşların siber güvenlik konusunda donanımlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Başkanlık standında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimler sayesinde katılımcılar, teorik bilgileri pratiğe dökme fırsatı buluyor ve siber güvenlik konusunda deneyim kazanıyor.

Başkanlık ayrıca TEKNOFEST'te HackMasters Yarışması'nın yürütücülüğünü üstlenerek genç yeteneklerin siber güvenlik alanındaki kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor. Lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu takımların katıldığı yarışmada, gerçek hayattaki siber tehditlerden hareketle kurgulanan senaryolar üzerinden teknik bilgi, analiz ve problem çözme yetenekleri test ediliyor. HackMasters ile gençlerin siber güvenlik alanındaki teknik yetkinliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının desteklenmesi ve genç yeteneklerin siber güvenlik ekosistemiyle buluşturulması hedefleniyor. Türkiye'nin siber güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi, kritik altyapıların korunması, yerli ve milli siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağının desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Başkanlık, dijital devlet ve kamuda yapay zeka alanlarında da güvenli, sürdürülebilir ve insan odaklı dijital dönüşümü destekleyen projeler yürütüyor.

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