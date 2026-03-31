Rusya VPN’lere Savaş Açtı: Şadayev Hedefi Açıkladı

Şadayev, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da yabancı platformlara yönelik kısıtlamaların ardından kullanımı hızla artan VPN hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yasal gereksinimler nedeniyle yabancı bazı platformlara erişim kısıtlaması uygulandığına işaret eden Şadayev, "Uzun süredir yasal gerekliliklere uyum konusunda müzakere etmeye çalışıyorlar. Uzun, zorlu ve sonuçsuz bir süreç. Bunlar sadece birtakım istek ve dilekler değil, kabul edilmiş yasaların gereklilikleri. İşe yaramadı." ifadelerini kullandı.

Şadayev, VPN kullanımına ilişkin cezai sorumluluk uygulanmasını istemediklerini belirterek, "Dijital Kalkınma Bakanlığı bir yürütme organıdır ve bize verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüyüz. Mevcut durumda, hedefimiz VPN kullanımını azaltmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

VPN hizmetlerine erişim kısıtlaması konusunda çeşitli zorluklar bulunduğunu da kaydeden Şadayev, bunların arasında geliştiricilerin erişimi, ödemelerin bulunduğunu ve iş dünyası ile bu konuları istişare ettiklerini belirtti.

Rusya'da Ukrayna savaşının ardından özellikle Batılı platformlarda erişim engeli ve kısıtlamaları uygulanırken, vatandaşlar WhatsApp, Telegram, YouTube ve Instagram gibi uygulamalar için VPN hizmetlerini kullanıyor.

