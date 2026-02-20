Bugün
Anasayfa Bilim-Teknoloji Bursa'da üniversite öğrencileri nişasta atıklarından ambalaj filmi üretti

Bursa'da üniversite öğrencileri nişasta atıklarından ambalaj filmi üretti

Yayınlanma Tarihi: 20.02.2026 16:03

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, gıda üretimi sırasında ortaya çıkan nişasta atıklarını biyobozunur ambalaj filmine dönüştüren proje geliştirdi.

BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencileri Sena Eşer, Naz Tüysüz ve Şeyma Bakcaoğlu ile Gıda Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Beyzanur Aydın, aralık ayında Bursa'da düzenlenen "Ecologics: Geleceği Kodlayan Genç Zihinler" projesi kapsamında gerçekleştirilen Sürdürülebilirlik Hackathonu'na katıldı.

Etkinlik kapsamında, bir gıda firması ile eşleşen öğrenciler, "Atık Nişastadan Biyobozunur Ambalaj Filmi Üretimi" adlı projeyle gıda firmasının üretim sürecinde ortaya çıkan nişasta firesinin aslında yüksek katma değerli bir ham madde olduğunu ortaya koydu.

Fabrikadan elde edilen atık nişasta, laboratuvar ortamında saflaştırılarak gliserol ile birleştirildi ve doğada tamamen çözünebilen, mikroplastik üretmeyen biyobozunur ambalaj filmi üretildi.

Öğrenciler, Sürdürülebilirlik Hackathonu'nda, sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle 3. oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen öğrencilerden Sena Eşer, ekonomik kazanımlar da sunduğunu belirterek "Projeyle yılda 76 ton karbon salınımının önüne geçtik. Bu da yaklaşık 3 bin 800 ağacın korunmasına eşdeğer. Projeyle fabrika, yıllık 11 ton nişasta tasarrufu sağlayarak yaklaşık 1,3 milyon lira ekonomik kazanç elde edebilecek. Kurulacak sistemin maliyetini ise yalnızca 1 ay gibi kısa bir sürede geri ödeyebilecek." ifadelerini kullandı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da öğrencilerini yalnızca teorik bilgiyle değil, sahaya dokunan, çözüm üreten ve topluma değer katan projeler geliştirecek şekilde yetiştirdiklerine değinerek "Atık olarak görülen bir ham maddenin çevre dostu bir ürüne dönüştürülmesi, gençlerimizin sürdürülebilir gelecek vizyonunu net biçimde ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

