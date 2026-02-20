Bugün
Bayraktar KIZILELMA'ya elektronik kalkan

Yayınlanma Tarihi: 20.02.2026 16:02

- ASELSAN FEWS-U Elektronik Harp Süiti, Bayraktar KIZILELMA’ya entegre edilerek ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi - FEWS-U, hava aracını hedef alan radar tehditlerini tespit ve teşhis eden, bu tehditlere karşı tedbirler uygulayan entegre bir sistem olarak görev yapıyor

İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya, görevi sırasında kuvvet çarpanı oluşturacak elektronik harp yeteneği kazandırıldı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN FEWS-U Elektronik Harp Süiti göreve hazır hale getirilerek Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA'ya entegre edildi ve ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

FEWS-U'nun, "360 derece kapsama", "yüksek doğrulukta tehdit yönü tespiti", "hızlı tehdit tespit ve teşhisi" yeteneklerine sahip olduğu belirtildi.

FEWS-U Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi, modern hava harp sahasında insansız hava platformlarının hayatta kalma kabiliyetini ve operasyonel etkinliğini artırmak için geliştirildi.

İnsansız platformların ister ve kısıtlarına göre uyarlanan FEWS-U, hava aracını hedef alan radar tehditlerini tespit ve teşhis eden, bu tehditlere karşı tedbirler uygulayan entegre bir sistem olarak görev yapıyor.

