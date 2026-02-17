Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji KAAN Milli Muharip Uçak İçin Hazırlanan Klip Viral Oldu

KAAN Milli Muharip Uçak İçin Hazırlanan Klip Viral Oldu

Yayınlanma Tarihi: 17.02.2026 11:27

Milli Muharip Uçak KAAN için hazırladıkları viral kliple sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan öğrenciler, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun özel davetini aldı. Yaratıcı çalışmalarıyla dikkat çeken gençler, hayallerindeki KAAN savaş uçağını yerinde görme fırsatı buldu. TUSAŞ tesislerinde gerçekleşen özel ziyaret sırasında öğrenciler, Türkiye'nin gurur projesi KAAN'ı yakından inceleme şansı elde etti.

KAAN Milli Muharip Uçak İçin Hazırlanan Klip Viral Oldu

Çorlu Ortaokulu bilişim teknolojileri öğretmeni Arda Ünal, öğrencileriyle 12-18 Aralık'ta kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla "Uçan Hayaller, Minik KAAN'lar" adlı etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında maketler, resimler ve afişler yapan öğrenciler, çalışmaları için bir de klip hazırladı. Klip, yayınlanmasının ardından büyük ilgi gördü.

KAAN'ı görmenin hayaliyle maketlerini yapan Çorlu Ortaokulu öğrencileri, Demiroğlu'nun davetiyle TUSAŞ'ın yolunu tuttu.

Milli Muharip Uçak'ın hangarını ziyaret edip KAAN'a dokunan öğrenciler, TUSAŞ mühendis ve teknisyenlerine meraklı sorular sordu. Öğrenciler daha sonra TUSAŞ'ın ürettiği diğer hava araçlarının üretildiği alanları ziyaret etti, GÖKBEY Helikopteri'ne bindi.

Öğrenciler, ziyarete ilişkin duygularını, "İlk başta inanamadım ama gerçekmiş. KAAN'a dokunabildim, çok mutluyum o yüzden.", "TUSAŞ'ı görmeyi, uçakları görmeyi çok istemiştim. Bu benim hayalimdi ve gördüğüm için çok mutlu oldum.", "GÖKBEY, KAAN derken bir sürü uçak gördük, helikopter gördük. Çok güzeldi ama hemen bitti." sözleriyle dile getirdi.

TUSAŞ'ın konuya ilişkin paylaşımında ise "Henüz çok genç yaşta geleceğe dair bizlerle aynı hayali kuran ve aynı heyecanı paylaşan yeteneklerimizle birlikte gözümüz yükseklerde." ifadeleri kullanıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
KAAN TUSAŞ Çorlu Türkiye

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ümmetin başarısı için çalışmak bireysel hataların affına nasıl vesile olur?

Ümmetin başarısı için çalışmak bireysel hataların affına nasıl vesile olur?

Aklı Ayraç İçine Almak: Teoman Duralı’nın Duygu Dünyası

Aklı Ayraç İçine Almak: Teoman Duralı’nın Duygu Dünyası

Burgazada’da görülmesi gereken yerler

Burgazada’da görülmesi gereken yerler

Ekrem Demirli Anlatıyor: Tasavvufu Düşünmek I bir lokma, bir hırka, Bir Akıl

Ekrem Demirli Anlatıyor: Tasavvufu Düşünmek I bir lokma, bir hırka, Bir Akıl

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Asrın Felaketi’nin üçüncü yılı

Asrın Felaketi'nin üçüncü yılı

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Acının tarifsiz fotoğrafları

Acının tarifsiz fotoğrafları

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

Türkiye’de gerçekleşen en büyük depremler

Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler