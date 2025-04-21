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Türkiye'nin ilk yerli Helikopter Görsel İniş Destek Aydınlatma Sistemi göreve başladı

Yayınlanma Tarihi: 21.04.2025 13:53

- STM ana yükleniciliğinde inşa edilen korvet ihracat projesinde gemiye entegre edilen sistem, yurt içi ve yurt dışında toplam 12 su üstü platformunda göreve alınacak.

Türkiye’nin ilk yerli Helikopter Görsel İniş Destek Aydınlatma Sistemi göreve başladı

Türkiye'de ilk kez STM tarafından yerlileştirilen ve savaş gemilerinde kullanılan Helikopter Görsel İniş Destek Aydınlatma Sistemi (HEGİDAS), bir korvet ihracat projesinde devreye alınarak kullanılmaya başlandı.

STM'den yapılan açıklamaya göre, STM, Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayisi hedefi doğrultusunda, yenilikçi ve milli çözümler geliştirmeyi sürdürüyor.

Su üstü savaş gemilerinde kullanılan ve bugüne kadar yurt dışından tedarik edilen HEGİDAS, STM'nin yerlileştirme çalışmaları ile 2023 yılında Türkiye'ye kazandırılmıştı.

STM ile Berkin Savunma Sanayi Mühendislik Ticaret AŞ'nin ortaklaşa geliştirdiği HEGİDAS, STM ana yükleniciliğinde inşa edilen korvet ihracat projesinde gemiye entegre edildi.

Kabul testlerini başarıyla geride bırakan yerli HEGİDAS, devreye alındı ve göreve başladı. İlk defa yerli bir firma tarafından milli kaynaklar kullanılarak geliştirilen HEGİDAS sistemi, ilk kez bir ihracat projesi kapsamında kullanılmaya başlanmış oldu.

- Sistem 12 su üstü platformunda göreve alınacak

Yerli HEGİDAS, STM ana yükleniciliğinde ihracat kapsamında inşa edilen bir korvete daha entegre edilecek. Bunun yanı sıra sistemin, Malezya Korvet Projesi'nde 3 korvete, yurt içinde de Milli Gemi Projesi MİLGEM İstif Sınıfı 6-12 arasındaki tüm gemilere entegre edilmesi planlanıyor.

HEGİDAS, yurt içi ve yurt dışında toplam 12 su üstü platformunda göreve alınacak.

Görsel yönlendirme ve uçuş güvertesi aydınlatma ekipmanlarından oluşan sistem ekipmanlarının uygun konfigürasyonda çalışmasını sağlayan yazılımları barındıran HEGİDAS, pilotların helikopteri gemiye güvenli bir şekilde yaklaştırması ve indirmesi için kritik bir rol oynuyor.

Yerli HEGİDAS ile helikopterler hem gündüz hem de gece operasyonlarında gemiye güvenli iniş gerçekleştirebilecek. Pilotlara görüş şartlarının uygun olmadığı ve gece durumunda emniyetli bir şekilde operasyon yapmasına imkan tanıyan HEGİDAS, pilot iş yükünü en az seviyeye indiriyor.

HEGİDAS, helikopter platformuna sahip korvet, fırkateyn, lojistik destek veya tanker gemileri dahil olmak üzere tüm askeri su üstü platformlarında kullanılabilecek.

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