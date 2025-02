Türk savunma sanayisi yoğun katılımla IDEX ve NAVDEX 2025’te boy gösterecek

SSB açıklamasına göre, 5 gün boyunca devam edecek etkinliğe, Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından resmi delegasyonların ve savunma sanayisi üreticilerinin katılımı bekleniyor.

Bölgenin en önemli savunma fuarı olan IDEX ve NAVDEX 2025'e, SSB liderliğinde ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği desteğiyle 90 Türk savunma sanayisi firması katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, istikrar sağlayıcı bir güç olarak, her geçen gün daha da gelişen Türk savunma sanayisinin, dünyadaki en önemli markalardan biri haline geldiğini belirtti.

Türk savunma sanayisi şirketlerinin her birisinin, geliştirdikleri ürünler ve imzaladıkları sözleşmelerle dünyanın en önemli firmaları arasında yerlerini her geçen gün daha da sağlamlaştırdığını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"IDEX ve NAVDEX 2025 kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirmek ve iş birliktelikleri geliştirmek üzere, 17-21 Şubat tarihleri arasında 90 firmamız ile Abu Dabi'de olacağız. Ana entegratör firmalarımızın güçlü varlığının yanı sıra inovasyonu teşvik eden ve teknolojinin geleceğini şekillendiren 20 adet küçük ve orta ölçekli işletmemizin ortak stant katılımıyla gerçekleşecek olan bu fuar kapsamında çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşmeye iştirak edecek, imza törenlerine katılım sağlayacak, dünyanın dört bir yanından gelen önemli delegasyonları ağırlayacağız."

Görgün, yoğun bir katılımla yer alacakları fuarın Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyeyi dünyaya göstermek adına önemli bir platform olduğunu ifade ederek, "Gerçekleşecek fuarın bölgedeki stratejik iş birlikteliklerimizi derinleştireceğini umut ediyor, iki ülke adına da hayırlara vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar süresince Türk savunma sanayisi firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah, deniz ve elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri katılımcıların beğenisine sunulacak. Etkinlikte, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler verilecek, işbirliği fırsatları değerlendirilecek.

Türkiye'den IDEX 2025'te şu firmalar yer alacak:

"3E Elektro Optik Sistemler, Accelarate Simulatıon Technologies, AC Tasarım, Aeromac Aviation Engineer and Maintenance, Aksa Runflat Systems, Amphenol, Alp Aviation, ASELSAN, Asisguard, Assan Group, Ata Silah, Ateşçi, Avas Metal, Base Studio Arge ve Teknoloji, Blitz Technology, BMC Otomotiv, CTech, Canik Arms, CES Advanced Composites, Dönmezoğlu Information Company, Efor Global, Electra IC, Elektroland Defence, Enovas Defense Technologies, Femsan Electric Motors, Fenac Encoders and Sensors, FNSS Savunma Sistemleri, Fokus Advanced Technology Engineering, Garanti Kompozit, Glenair Italia Spa Türkiye, Global Wire Harness, Gökser R&D Defence and Aviation, HATSAN, HAVELSAN, Helicopter Platform Certification Eng, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, Kale Kalıp, Karmetal Savunma Mühimmat Silah Teknolojileri, KESBOX Mobile Units, Keyvan Aviation, Koluman Otomotiv Endüstrisi, Kratos Kompozit Teknolojileri, Kuartis, Mecprom Makina İmalat Sanayi, Mildata Savunma Sanayi, MKE, KZ Mekatronik, Matec Electronics, Miilux OY, Midyat Patlatıcı Sanayi, Nesa Havacılık ve Mühendislik, Nurol Makina, Nurol Teknoloji, Onur Yüksek Teknoloji, Optima Technic, Otokar, Pals, Pavo Group, Promec Mechanical, Pullman Seat Systems, Repkon, Roboteye Artificial Intellıgence Systems, ROKETSAN, RST, Sarsılmaz Silah Sanayi, SDT Space and Defence Technologies, Simtek Simulation Technologies, Sinerji Yüksek Teknoloji, TAAC Aviation Technologies, Tekom Defence And Aviation Industry, Teops, Timsan, T-KALIP, Transvaro, TUALCOM, Turaç Dış Ticaret, TUSAŞ, Turmaks, Unifo, Volo Composite Solutions, YDS, Yılmaz Makina."

NAVDEX 2025'e ise ASELSAN, ASFAT, Dearsan Shipyard, Desan Shipyard, Peakeye Group, STM, TAIS Shipyards ve Yonca Shipyard katılacak.

