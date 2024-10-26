SAHA EXPO’da imzalanan anlaşmaların 4,3 milyar doları ihracat sözleşmesi oldu

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar , SAHA EXPO 'da yapılan anlaşmalarla ilgili olarak, "133 anlaşmanın toplam değeri 6 milyar 189 milyon dolar oldu. Daha da önemlisi buradaki 133 anlaşmanın 4 milyar 332 milyon doları da ihracat sözleşmesi oldu." dedi.

Bayraktar, SAHA EXPO'nun son gününde SAHA İstanbul yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Bayraktar, TUSAŞ firmasına yönelik yapılan terör saldırısını bir kez daha lanetlediklerini belirterek, "Orada şehit düşen savunma sanayi çalışanı arkadaşlarımıza rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz." dedi.

Saha EXPO 2024'ün bu sene 90 bin metrekare alanda gerçekleştirdiğini anlatan Bayraktar, "İlk başladığımızda 10 bin metrekareydi. Daha sonra 40 bin, bir sonraki fuar 60 bin ve şu an 90 bin metrekare alanda gerçekleştirildi. 1478 firma SAHA EXPO'da bizzat yer aldı. Bu 1478 firma arasında 766 firma yabancı, geri kalan 712 firmada yerli firmalarımız oldu." dedi.

Bayraktar, bu rakamın önemli olduğuna dikkati çekerek, "Zira bu, ülkemizin savunma sanayisinde ne kadar bir derinliğe ulaştığının da bir göstergesi. Bundan 20 yıl önce ülkemizde düzenlenen savunma sanayi fuarlarında sadece 2 tane yerli Türk firması bulabilirken, bugün bu fuarda firmalarımız kendi geliştirdiği milli teknolojileri sergiliyor." şeklinde konuştu.

Fuara 121 ülkeden katılım olduğunu vurgulayan Bayraktar, fuarı 5 farklı kıtadan 27 bakan, 6 genelkurmay başkanı ve 35 ülkeden 178 alım heyetinin ziyaret ettiğini anlattı.

- SAHA EXPO'da 6 milyar 189 milyon dolar değerinde anlaşma imzalandı

Bayraktar, fuarda 22 bin 467 işletmeden işletmeye görüşme gerçekleştirildiğini anımsatarak, "100 binin üzerinde ziyaretçi fuara katıldı. İlk defa bu fuarda görücüye çıkan 213 ürün sergilendi. 133 anlaşma seremonilerle burada salonlarda imzalandı. 133 anlaşmanın toplam değeri 6 milyar 189 milyon dolar oldu. Daha da önemlisi buradaki 133 anlaşmanın 4 milyar 332 milyon doları da ihracat sözleşmesi oldu. Bu rakam burada yapılan seremonilerdeki toplam rakamdır. Firmaların burada yapmış olduğu görüşmelerde elde ettiği sonuçlar bunlara dahil değil." değerlendirmesinde bulundu.

Firmalar açısından verimli geçen bir fuar olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "SAHA İstanbul'un amacı ülkemizde özel sektörün özellikle savunma, havacılık ve uzay alanına girmesiyle daha maliyet etkin, sürdürülebilir çözümlerin öne çıkması. SAHA İstanbul, özellikle sadece büyük firmalarımızın değil orta ve küçük ölçekli firmalarımızın araştırma yapan enstitülerimizin ve üniversitelerimizin de bu ekosisteme güçlü bir şekilde katılmasını ve görünür kılınmasını amaçlıyordu. Ve bu da SAHA EXPO bünyesinde gerçekleşmiş oldu." dedi.

Bayraktar, yabancı heyet katılımının çok güçlü olmasının önem arz ettiğini belirterek, Türkiye'nin son 20 yılda savunma alanında devrim niteliğinde adımlar attığını vurguladı.

Bu gelişmelerin fuar alanında gözlemlendiğini belirten Bayraktar, "Bunlar sadece ana platformlar değil. Alt ana sistemler, teknolojiler ve her alanda çok büyük bir atılım var. Bu atılımları daha güçlü bir şekilde ileriye taşımak, sürdürülebilir kılmak da hem ülke içi dinamikler hem de ihracat tarafının güçlü olmasıyla gerçekleşebilir. Biz de bunun için SAHA İstanbul Yönetim Kurulu olarak gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.