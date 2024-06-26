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BİLİM-TEKNOLOJİ

Genç mühendisler "TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışması"nda buluşuyor

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında, genç mühendis adaylarının motivasyonlarını, hayal güçlerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek için TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışması düzenleniyor.

Genç mühendisler TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışmasında buluşuyor
Yayınlanma Tarihi: 26.6.2024 09:01:48 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 09:01

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, yarışma, Bilişim Vadisi, ComPro ve TÜBİTAK yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl ilk kez başvuruya açılan Kuantum Hackathon Yarışması geleceğin kritik teknolojilerinden biri olan kuantum hesaplama alanında genç mühendis adaylarını bilinçlendirmeyi ve bu alana olan ilgilerini artırmayı hedefliyor.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencileri (lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil) ile mezunların katılımına açık yarışmada birinci 150 bin, ikinci 120 bin, üçüncü ise 100 bin lira ödül alacak.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında genç mühendis adaylarının motivasyonlarını, hayal güçlerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek için düzenlenen yarışmaya başvurular 30 Haziran'a kadar devam edecek.

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Etiketler TÜBİTAK Bilişim Vadisi TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları Türkiye havacılık ComPro kuantum hesaplama TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışması

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