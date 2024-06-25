Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı'nda inceleme başlatıldı

Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı'nda inceleme başlatıldı. AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı'nda inceleme başlattıklarını bildirdi.