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BİLİM-TEKNOLOJİ

Genç Mühendisler TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışmasında Buluşuyor

TEKNOFEST, genç mühendis adaylarının motivasyonlarını, hayal güçlerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek için TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışması düzenliyor. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında düzenlenen yarışma Bilişim Vadisi, ComPro ve TÜBİTAK yürütücülüğünde gerçekleşiyor.

Genç Mühendisler TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışmasında Buluşuyor
Yayınlanma Tarihi: 24.6.2024 17:46:34 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 17:48

TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk kez başvuruya açılan Kuantum Hackathon Yarışması geleceğin kritik teknolojilerinden biri olan kuantum hesaplama alanında gençleri bilinçlendirmeyi ve bu alana olan ilgilerini artırmayı hedefliyor.

Kuantum Teknolojileri ile Sağlıkta Devrim

Toplumsal fayda sağlama potansiyeli en yüksek alanlardan biri olan sağlık sektöründe kuantum hesaplama bu alanda devrim yapacak yenilikler sunuyor. Bu bağlamda, kuantum teknolojilerinin sağlık hizmetlerine entegrasyonu özellikle organ nakli, bağışlayıcı-alıcı eşleştirme optimizasyonu gibi karmaşık problemlerin çözümünde büyük bir potansiyel taşıyor. Kuantum hesaplama ile bu süreçlerin daha verimli ve etkili hale gelmesi mümkün oluyor.

TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışması, genç mühendis adaylarını bir araya getirerek kuantum hesaplama teknolojilerinin pratik uygulamalarını tanıtmayı ve bu alanda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Yarışma, katılımcıların kuantum hesaplama tekniklerini kullanarak akciğer bağışçı eşleştirmelerine yenilikçi çözümler geliştirmelerini hedefliyor. Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencileri ( lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil ) ile mezunların katılımına açık olan yarışmada birinci 150.000 TL, ikinci 120.000 TL, üçüncü ise 100.000 TL ödül alacak. Bu geniş katılımcı profili, kuantum hesaplama teknolojilerinin pratik uygulamalarını tanıtmak ve farkındalık yaratmak için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Yarışma, gençlerin kuantum hesaplama alanında bilgi sahibi olmalarını, bu bilgilerini pratiğe dökerek kendilerini geliştirmelerini ve birbirleriyle network oluşturmalarını sağlayacak. Aynı zamanda, kuantum farkındalığının kamuoyunda oluşmasına ve duyurulmasına katkı sağlayacak.

TEKNOFEST Kuantum Hackhathon Yarışması, kuantum hesaplama ile sağlık sektöründeki sorunlara yenilikçi çözümler getirilmesini amaçlıyor. Yarışmada başarılı olan projeler, sağlık hizmetlerinin daha verimli hale gelmesine katkı sağlayacak yaratıcı ve pratik çözümler olarak değerlendirilecek.

Geleceğin teknolojilerine yön vermek ve sağlık sektöründe devrim yaratacak çözümler geliştirmek için bu heyecan verici yarışmaya sen de katıl. Son başvuru tarihi 30 Haziran.

https://teknofest.org/tr/

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Etiketler TÜBİTAK Türkiye Bilişim Vadisi TEKNOFEST Kuantum Hackhathon Yarışması kuantum teknolojileri ComPro TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışması KU Teknofest

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