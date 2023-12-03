TÜBA yeni üyelerini seçti

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, 91 Akademi üyesinin katılımıyla gerçekleşen oylama sonucunda, Akademi Konseyinden görev süresi dolan Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Prof. Dr. Fatih Gültekin, Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç ve Prof. Dr. Bekir Salih yeniden Konsey Üyesi oldu.

Akademi üyelerinin önerisiyle, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden (AYBÜ) Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Hamad Bin Khalifa Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) Prof. Dr. Tülin Gençöz, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Vural Gökmen, California Riverside Üniversitesinden Prof. Dr. Cengiz Sinan Özkan, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız asli üye seçildi.

Asosye üyeler ise Koç Üniversitesinden Prof. Dr. Şener Aktürk, Sabancı Üniversitesinden Doç. Dr. Abdurrahman Atçıl, Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Balcı, Koç Üniversitesinden Doç. Dr. Ertuğrul Başar, İTÜ'den Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Güven, İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Doç. Dr. M. Talha Çiçek, Bilkent Üniversitesinden Doç. Dr. Engin Durgun, İTÜ'den Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin, İstanbul Medipol Üniversitesinden Prof. Dr. Bahar Güntekin, Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden Doç. Dr. Mustafa Serdar Palabıyık ve ODTÜ'den Prof. Dr. Mustafa Yücel olarak belirlendi.

Açıklamada, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in görüşlerine de yer verildi.

Yeni ve yeniden seçilen üyeleri tebrik eden Şeker, ulusal ve uluslararası alanda bilime katkıları olan TÜBA üyeleriyle, önemli iş birliklerine imza atacaklarına inandığını kaydetti.