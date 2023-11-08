TÜRKKEP’in kuruluşunun 10. yılı

- BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu : - "KEP sisteminde elektronik postalar güvenilir üçüncü taraf rolündeki kayıtlı elektronik posta hizmeti sağlayıcıları vasıtasıyla gönderilip alınabiliyor" - TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız: - "Artık kamu kendi arasındaki yazışmalarda kağıt yerine KEP veya elektronik belge yönetim sistemi üzerinden elektronik yazışma yapıyor. Ciddi anlamda döviz tasarrufu sağlıyoruz"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ömer Abdullah Karagözoğlu, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminde elektronik postaların güvenilir üçüncü taraf rolündeki kayıtlı elektronik posta hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla gönderilip alınabildiğini belirtti.

BTK tarafından 2013'te kurulan TÜRKKEP, KEP'in kuruluşunun ve BTK tarafından hizmet sağlayıcı olarak yetkilendirilmesinin 10. yılını düzenlediği etkinlikle kutladı. BTK Başkanı Karagözoğlu, TÜRKKEP Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Karamış, TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, kamu ve özel sektör temsilcileriyle üst düzey yöneticiler ve davetlilerin katıldığı etkinlikte TÜRKKEP'in 10. yıl tanıtım filmi gösterildi.

Türkiye'de elektronik ortamda taraflar arasındaki paylaşımların mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan KEP sisteminin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve BTK tarafından yapılan ikincil düzenlemelerle yasal dayanağına kavuştuğunu anlatan Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"KEP sistemiyle elektronik posta göndericisi görünen kişiye veya kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediğini, alıcıya ulaşıp ulaşmadığını ve ne zaman ulaştığını, alıcısı tarafından okunup okunmadığı ve ilgili delil hizmetleri sunabilmek ve ihtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişebilmesi de mümkün olmakta. Yoğun işlem trafiğine sahip olan KEP sisteminde kurumumuzun da önemli bir rolü bulunmakta. KEP sisteminde elektronik postalar güvenilir üçüncü taraf rolündeki kayıtlı elektronik posta hizmeti sağlayıcıları vasıtasıyla gönderilip alınabiliyor. Bu hizmet sağlayıcılar, kurumumuz tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendiriliyor."

Hizmet sağlayıcılar tarafından kuruma gönderilen verileri paylaşan Karagözoğlu, oluşturulan toplam KEP hesap sayısının 2022 sonunda 1 milyon 897 bin 957 iken, eylül sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 26'lık artışla 2 milyon 392 bin 374'e ulaştığını dile getirdi.

Karagözoğlu, "Yaklaşık yüzde 73'ü gerçek kişiye, yüzde 27'si de tüzel kişilere ait. Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşümünü önemli göstergelerinden biri olarak nitelendirilen ve 2005'ten beri kullanılmakta olan güvenli elektronik imza da KEP'in hukuki geçerliliğinin sağlanmasında ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

- "KEP bir güven zinciri"

TÜRKKEP Genel Müdürü Yıldız da 10 yıl önce devreye alınan KEP'in bir güven zinciri olduğunu aktararak, "Her bir KEP mesajı, KEP hizmet sağlayıcı ve gönderici tarafından imzalanıyor. Burada iki kişilik güvenlik zinciri oluşuyor. Sertifika sağlayıcılarımızdan gelen farklı yerlerden gelen imzalar başka bir güven katmanı oluşturuyor. Bir de üzerine üçüncül sertifika sağlayıcıları eklediğimiz zaman beş farklı güven unsurunu bir araya getiren bir mesaj aslında KEP mesajı. Bu yüzden güvenli. Kapalı devre sistem içerisinde çalışıyor. Her iki tarafın birbirine mesaj atabilmesi için KEP adresi olması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

KEP'in, çevrenin korunmasına katkısına da değinen Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kamu kurumları 2018'deki Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı genelgeyle 2020'de Resmi Yazışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile artık kamu kendi arasındaki yazışmalarda kağıt yerine KEP veya elektronik belge yönetim sistemi üzerinden elektronik yazışma yapıyor. Ciddi anlamda döviz tasarrufu sağlıyoruz. Çünkü baktığınız zaman kağıt üretimi için gerekli kalemlerin tamamı ithal kalemler. Bu yüzden ciddi anlamda yeşil dönüşüme önayak olma söz konusu."